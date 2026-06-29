関西最大級・全周約260mにパワーアップした海上アスレチック「AQuaLooP（アクアループ）」7月4日（土）夏本番目前に、片男波海水浴場に今夏もオープン！

和歌山県 地域振興部 観光局 観光振興課

和歌山市・片男波海水浴場に設置される関西最大級の海上アスレチック「AQuaLooP（アクアループ）」が、令和8年7月4日（土）～8月31日（月）まで、期間限定でオープンします。

夏本番を前にスタートする本イベントは、全周136mから約260mへと大幅スケールアップし、関西圏をはじめとしたファミリー層・若年層の新たな“夏の定番レジャー”としての定着を目指します。

【開催概要】

名称：AQuaLooP マリンアドベンチャー in 和歌山片男波

期間：令和8年7月4日（土）～令和8年8月31日（月）

場所：片男波海水浴場（和歌山県和歌山市和歌浦南3丁目1740）

運営：株式会社Houseland（和歌山県和歌山市新生町1-10）

【施設の特徴】

和歌山市・片男波海水浴場における観光振興事業として、株式会社Houselandは、海上アスレチック「AQuaLooP（アクアループ）」を期間限定でオープンします。「AQuaLooP（アクアループ）」は、和歌山市・片男波海水浴場の海上に設置される、約260mの関西最大級の海上アスレチック大型スライダーやターザンロープ、トランポリンなど30種類を超える遊具を備え、海の上ならではのスリルと爽快感を体験できる夏季限定のマリンアクティビティとして、2026年7月4日（土）にオープンします。

安全講習の実施やライフジャケット着用の徹底など、安全対策を整えたうえで、親子連れ・友人グループ・カップルなど幅広い世代が楽しめる、和歌山市の夏を代表するレジャースポットとしての発信を目的としています。

【特徴１.：全周136m → 約260mへ大幅スケールアップ＆新アトラクション登場】

昨シーズンの全周136mから、今シーズンは全周約260mへとスケールアップ。全長20mを超える大型ジップラインをはじめ、新遊具が多数追加され、より遊びごたえのある海上アスレチックへと進化しました。

片男波の青い海に浮かぶ巨大遊具群には、5.5mの高さから滑り降りるSUPER BIG スライダーや、豪快に海へ飛び込めるターザンロープなど、スリル満点のアトラクションが勢ぞろい。こどもから大人まで夢中になれる、夏ならではの爽快なマリンスポーツ体験を提供します。

【特徴２.：6歳から参加OK、ライフジャケット必須の安心設計】

対象は6歳以上・身長110cm以上で、泳ぐことができる方。10歳以下の場合は保護者（20歳以上）の同伴が必要（保護者1人につきこども2人まで）です。

利用前には安全講習を実施し、ライフジャケットの着用を義務付けるなど、安全対策も充実。海の上を走って、跳んで、登って、滑って――アクティブに挑戦しながらも、お子さまのチャレンジを安心して見守ることができます。親子で声を掛け合いながら遊具をクリアする体験は、世代を越えて共有できる“夏の思い出づくり”の場となります。

【特徴３.：大阪市内から車で約90分、海・グルメ・観光を一度に楽しめるロケーション】

会場となる片男波海水浴場は、大阪市内から車で約90分とアクセス良好な関西有数のビーチです。白い砂浜と穏やかな波がつくる美しい景観は、「自然公園の日」（7月21日）に象徴されるような、身近に自然を楽しむレジャーとしても最適です。

周辺エリアには、和歌浦名物の「生しらす丼」や新鮮な海の幸を味わえる飲食店、締めくくりにぴったりな和歌山ラーメンの人気店も点在。海・遊び・グルメ・観光を一度に楽しめる“日帰り・一泊旅”の目的地として、夏休みのファミリー旅行やグループ旅行にもおすすめです。

【利用条件・料金】

■対象

・年齢：6歳以上

・身長：110cm以上

・泳ぐことができる方

・10歳以下は保護者（20歳以上）の同伴必須（保護者1人につきこども2人まで）

■入場料（1名あたり / 税込）

・平日：大人 2,900円／こども 1,800円

・土日祝・お盆期間：大人 3,300円／こども 2,200円

※大人：16歳以上／こども：6歳～15歳

■利用方法

・オフィシャルサイトより、来場日時指定チケットを事前購入

・当日チケットは、空きがある場合に限り、現地受付にて販売

【安全対策・注意事項】

・利用前の安全講習への参加は必須となります。

・ライフジャケットは運営側で用意し、全員着用を義務付けています。

【公式サイト】

AQuaLooP公式ホームページ：https://aqualoopkataonami.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

AQuaLooP

〒641-0022

和歌山市和歌浦南3丁目1740片男波海水浴場

https://aqualoopkataonami.com/contact/