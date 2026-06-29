東京工芸大学厚木キャンパスで7月5日（日）に夏の学園祭「創工祭」を開催 ― 2026年度のテーマは「まだ見ぬカタチへ」 ―

東京工芸大学厚木キャンパスで7月5日（日）に夏の学園祭「創工祭」を開催 ― 2026年度のテーマは「まだ見ぬカタチへ」 ―