こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東京工芸大学厚木キャンパスで7月5日（日）に夏の学園祭「創工祭」を開催 ― 2026年度のテーマは「まだ見ぬカタチへ」 ―
東京工芸大学（学長：吉野弘章）は7月5日（日）、工学部の拠点である厚木キャンパス（神奈川県厚木市）で夏の学園祭「創工祭」を開催する。これは、学園祭実行委員会の学生たちが主催するもので、クラブ・サークル活動における日頃の作品・成果の発表や地域住民や地域企業との交流を深めることを目的としたイベント。当日は、ステージパフォーマンスや模擬店、工学部ならではの電子工作教室などさまざまな企画が予定されている。入場無料。
今年度の学園祭実行委員は59名。春頃から一丸となって創工祭の開催に向けて準備を進めている。
今回のテーマは「まだ見ぬカタチへ」。これまでに開催された創工祭の伝統を受け継ぎながらも、新しい創工祭の「カタチ」を模索し新たな挑戦を続けていきたいという、思いを込めて設定した。
当日は、ダンス部によるステージパフォーマンスをはじめ、軽音楽部や吹奏楽団による演奏をはじめ、文化部による作品展示や、飲食模擬店、研究室紹介など多彩な企画を予定している。
また、工学部ならではの企画として、ゲルマニウムラジオを製作できる電子工作教室を開催。工学の魅力を身近に感じてもらい、幅広い世代の人に工学への興味・関心を深められるような体験を提供することを目指す。
なお10月下旬には、2日間にわたって開催される秋の学園祭「工芸祭」を開催予定。
創工祭の概要は以下のとおり。
■東京工芸大学 厚木キャンパス「創工祭」
【会 期】7月5日（日）
【時 間】10:00〜16:00
【会 場】東京工芸大学 厚木キャンパス（神奈川県厚木市飯山南5-45-1）
【最寄り駅】小田急線「本厚木駅」
【入 場】無料
【主 催】東京工芸大学 学園祭実行委員
【学園祭関連ページ】https://www.t-kougei.ac.jp/campuslife/schedule/festival/
【学園祭実行委員会Instagram】https://www.instagram.com/tpu_jitsui
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人東京工芸大学 総務・企画課 広報担当
TEL：03-5371-2741
メール：university.pr@office.t-kougei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
今回のテーマは「まだ見ぬカタチへ」。これまでに開催された創工祭の伝統を受け継ぎながらも、新しい創工祭の「カタチ」を模索し新たな挑戦を続けていきたいという、思いを込めて設定した。
当日は、ダンス部によるステージパフォーマンスをはじめ、軽音楽部や吹奏楽団による演奏をはじめ、文化部による作品展示や、飲食模擬店、研究室紹介など多彩な企画を予定している。
また、工学部ならではの企画として、ゲルマニウムラジオを製作できる電子工作教室を開催。工学の魅力を身近に感じてもらい、幅広い世代の人に工学への興味・関心を深められるような体験を提供することを目指す。
なお10月下旬には、2日間にわたって開催される秋の学園祭「工芸祭」を開催予定。
創工祭の概要は以下のとおり。
■東京工芸大学 厚木キャンパス「創工祭」
【会 期】7月5日（日）
【時 間】10:00〜16:00
【会 場】東京工芸大学 厚木キャンパス（神奈川県厚木市飯山南5-45-1）
【最寄り駅】小田急線「本厚木駅」
【入 場】無料
【主 催】東京工芸大学 学園祭実行委員
【学園祭関連ページ】https://www.t-kougei.ac.jp/campuslife/schedule/festival/
【学園祭実行委員会Instagram】https://www.instagram.com/tpu_jitsui
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人東京工芸大学 総務・企画課 広報担当
TEL：03-5371-2741
メール：university.pr@office.t-kougei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/