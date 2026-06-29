宿泊×文化体験　コンフィーステイが地域事業者と連携し奈良体験企画を構想

株式会社コンフィーステイ

■ コンフィーステイ、奈良の着物レンタル事業者「イロトリドリノセカイ」と連携



株式会社コンフィーステイ（奈良県奈良市）は、奈良市の着物レンタル事業者「イロトリドリノセカイ」と連携し、奈良ならではの文化を感じられる新たな宿泊体験づくりを進めています。

今回の連携では、着物や浴衣の着付け、書道、観光地での写真撮影など、日本文化を身近に楽しめる企画を検討しており、国内外のゲストへ、より深く奈良を感じられる時間を届けてまいります。



■ “泊まる”だけではない、奈良との出会いを届けたい



奈良には、寺社仏閣や歴史的建造物だけではなく、地域に根付いた文化や、人との交流の中にある魅力があります。

コンフィーステイでは、宿泊施設を単なる滞在場所ではなく、奈良の街や文化と自然につながる入口として捉えています。

観光地を巡るだけではなく、「奈良で過ごした時間そのもの」が旅の思い出として残るような滞在を目指しています。



■ 地域事業者同士だからこそ生まれる、新しい観光の形



今回の取り組みは、地域事業者同士だからこそ実現できる、新しい奈良観光の可能性から生まれました。

奈良県は国内有数の観光地である一方、観光客一人当たりの消費額や宿泊を伴う観光については、さらなる伸びしろがあると言われています。

コンフィーステイでは、多くの宿泊ゲストを迎える宿泊事業者として、地域事業者と連携することで奈良での消費機会を創出し、地域経済の活性化にも貢献していきたいと考えています。

宿泊と地域文化を掛け合わせることで、観光だけでは出会えない奈良の魅力を届けられるのではないかと考えています。



■ 着付け・書道・撮影など、日本文化を楽しめる企画も検討

現在は、着物や浴衣の着付け体験をはじめ、書道体験や観光地での写真撮影など、奈良文化を楽しめる企画も構想しています。

海外ゲストにも日本文化をより身近に感じていただける内容として、今後展開していく予定です。



■ 地域とともに、奈良の魅力を発信



コンフィーステイでは、今後も地域事業者とのつながりを大切にしながら、奈良の文化や地域の魅力を国内外へ発信してまいります。

地域事業者との連携を通じて、奈良で過ごす時間そのものが思い出になるような体験を届けてまいります。

お申し込みはこちらから :https://www.comfystay.jp/ja/meets/

会社概要

会社名：株式会社コンフィーステイ

所在地：奈良県奈良市小川町5

代表取締役：金児 崇行

事業内容：宿泊施設の企画・運営・管理、地域観光促進事業

Webサイト：https://comfystay.jp

お問い合わせ：info@comfystay.jp

Instagram：https://www.instagram.com/comfystaynara/