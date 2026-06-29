愛知県

愛知・名古屋観光誘客協議会（会長：愛知県観光コンベンション局長）では、２０２６年７月４日（土）、５日（日）に、イオンモール名古屋茶屋において「愛知・名古屋の魅力がぎゅっと大集合！愛知・名古屋観光フェア」を開催します。

当日は、愛知県の観光PR隊である「徳川家康と服部半蔵忍者隊(R)」によるステージ、市町村によるＰＲステージ、クイズラリー抽選会など、御家族で楽しめる催しを数多く用意しています。

参加無料ですので、是非御来場いただき、愛知の観光の魅力を再発見してください。

１ 日時

２０２６年７月４日（土）、７月５日（日）

各日とも午前１０時から午後５時まで

２ 場所

イオンモール名古屋茶屋 センターコート（名古屋市港区西茶屋２丁目１１）

３ 実施内容（予定）

〇 市町村による観光ＰＲブースの設置

【出展市町村】

７月４日（土）津島市、飛島村、半田市、東海市、知多市、東浦町、西尾市、豊川市、田原市

７月５日（日）あま市、飛島村、半田市、東海市、知多市、西尾市、豊川市、田原市

〇 徳川家康と服部半蔵忍者隊(R)によるステージ（両日共通）

出演者：三平(さんぺい)、草二(そうじ)、遊(ゆう)

登場時間：第１回 午前１１時３０分から午前１１時５０分まで

第２回 午後３時から午後３時２０分まで

※出演内容が変更となる場合がありますので、御承知おきください。

〇 市町村によるＰＲステージ等（両日共通）

【出演市】

半田市、知多市、豊川市（各１０分ずつ）

ステージの時間：第１回 午前１０時２０分から午前１０時５０分まで

第２回 午後１時００分から午後１時３０分まで

第３回 午後３時３０分から午後４時まで

その他、ご当地キャラクターの「はち丸」（名古屋市）や「だし丸くん」（半田市）も来場予定です。

※出演内容が変更となる場合がありますので、御承知おきください。

(C)aichi-ninja 徳川家康と服部半蔵忍者隊(R)はち丸だし丸くん

〇 クイズラリー抽選会

会場内のパネルを巡って答えを探すクイズラリーに御参加いただくと、愛知県おなじみのお菓子がもらえる他、市町村オリジナルグッズ等の景品が当たるガラポン抽選会に参加できます。（各日２回（午前１０時から及び午後２時から）、各回先着２００名）

【参考】

愛知・名古屋観光誘客協議会について

・設立：２０２０年３月２７日

・目的：２０１７～２０１９年度にＪＲグループと連携し実施した「愛知デスティネーションキャンペーン」にて得られた観光関係者や事業者とのネットワークを活用し、愛知県内に観光客を誘致して、観光関連産業の成長、並びに地域経済の発展に資することを目的としている。

・構成員：愛知県、名古屋市、一般社団法人愛知県観光協会、県内５０市町村