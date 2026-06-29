看板商品の『楽花生パイ』パッケージリニューアル

株式会社オランダ家

千葉の素材にこだわる菓子店 株式会社オランダ家（本社：千葉県千葉市、代表：鬼澤 修）は、2026年6月下旬頃より看板商品である『楽花生パイ』のパッケージリニューアルをいたしました。【公式HP:https://orandaya.jp/i/AA001 】

従来のイメージカラーである黒×赤×金はそのままに、スタイリッシュなデザインへと生まれ変わりました。

1個190円(税込205円)

『楽花生パイ』は、千葉県産落花生100％(千葉半立＆ナカテユタカ)にこだわった蜜煮入り特製餡を、パイ生地で包んで香ばしく焼き上げたオランダ家の一番人気商品です。

また、2024年12月(第82回)にジャパン・フード・セレクション金賞を受賞！

ジャパン・フード・セレクションとは、日本初の食品・食材に特化した総合評価・認証制度です。

■お客様応援価格継続中

2026年4月20日(月)より、『楽花生パイ』をはじめとするパイシリーズを“お客様応援価格”として１個195円(税込210円)⇒190円(税込205円)に価格を改定して販売しております。

加えて、2026年4月27日(月)から楽花生パイやパイセレクション詰合せに限り、更にお求めしやすい特別価格にて販売中！

ご挨拶や手土産、差し入れ等にぜひご利用ください。

パイセレクション 10個入

定番商品の『楽花生パイ』・『あんこパイ』と季節限定の『レモンパイ』の詰合せ♪

6個入箱 1,260円⇒1,200円(税込1,296円)

10個入箱 2,080円⇒2,000円(税込2,160円)

15個入箱 3,090円⇒3,000円(税込3,240円)

18個入箱 3,720円⇒3,600円(税込3,888円)

24個入箱 4,920円⇒4,800円(税込5,184円)

32個入箱 6,500円⇒6,400円(税込6,912円)

■公式サイト

〈ホームページ〉https://orandaya.jp/

〈オンラインショップ〉 https://orandaya.jp/ic/ecshop

〈X(旧Twitter)〉 https://x.com/orandaya_raku

〈Instagram〉https://www.instagram.com/orandaya_chiba/

株式会社オランダ家は“いつも新鮮・いつも親切”の経営理念をもとにこれまでも、これからも人づくりとお菓子づくりを大切に、安心・安全で千葉より本物の美味しさを追求し続け、まごころのこもったお菓子を作り続けてまいります。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

オランダ家蘇我店 外観

■会社概要

創業75年以上続くオランダ家では、脈々と受け継がれている精神「本物のおいしさをお届けしたい」を大切に、地元千葉の素晴らしい素材他、選りすぐりの素材を使って、安心・安全なお菓子を作り続けています。

千葉県内に38店舗展開しており、千葉県だけにしかありません。

※品切れの際はご容赦ください。また、商品の仕様が変更になる場合がございます。

※一部店舗では取り扱いのない場合がございます。

※税込価格は1円未満を切り下げて表示しています。実際のお買い上げ金額と差額が生じる場合がございます。

会社名：株式会社オランダ家

本社所在地：千葉県千葉市美浜区新港211番地

創業：昭和24年10月

代表取締役：鬼澤 修

事業内容：洋菓子・和菓子製造販売他