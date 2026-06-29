“全身にも使える”がコンセプトのスタイリング剤『BlueBlood』から、新たに「チューブタイプ」が登場！さらに充実のラインナップへ。

株式会社awaasクリーム（80ｇ）、ワックス（80ｇ）、ジェル（80ｇ）の3種類の「チューブタイプ」が新たに追加されます。

プロのヘアスタイリストと連携し、髪・頭皮・肌に優しい高品質なプロダクトを開発する、株式会社awaas（読み：アワーズ、代表取締役：藤井敏秀、本社：東京都中央区銀座1丁目22番11号）は、2026年7月16日に、同社初となる「チューブタイプ」のスタイリング剤をリリースします。

オイル、バーム、クリーム、ワックス、ジェルの全5種類。美容のプロが信頼を寄せる、スキンケアするスタイリング剤

株式会社awaasが開発したスタイリング剤『Blue Blood（ブルーブラッド）』は、天然由来成分にこだわった美容液成分でできたスタイリング剤。

“全身にも使える”安全性を基準に作られた、「スキンケアするスタイリング剤」として、全国の理美容師、ヘアメイクアップアーティストに支持されている製品です。

待望の「チューブタイプ」が登場！

これまでの「アルミ缶タイプ」に加え、この度、中身と容量はそのままに、より利便性を高めた「チューブタイプ」が新たに仲間入りします。

追加ラインナップは「クリーム」「ワックス」「ジェル」の3種類。サロンワークの現場からの、「より使い勝手の良いものを」というリアルな声をきっかけに誕生しました。

なお、携帯性に優れ、デザイン性からも根強いファンが多い従来の「アルミ缶タイプ」は、これまで通り継続して販売いたします。

「チューブタイプ」のラインナップ（全3種類）

「クリーム」「ワックス」「ジェル」の3種類に、「チューブタイプ」が新登場。容量と価格は「アルミ缶タイプ」と同じ。【クリーム】

＜80g＞ 天然由来成分98.9%

セット力■■□□□□ ツヤ感■■□□□□

・控えめなセット力とツヤ感で、自然な質感に整えます。

・パーマやカラーでダメージを受けた髪も、パサつきを抑えたナチュラルな仕上がりに。

・肌なじみが良くベタつきが少ないため、全身の乾燥が気になる箇所にも保湿剤として使いやすいです。

【ワックス】

＜80g＞ 天然由来成分88.7%

セット力■■■■■□ ツヤ感■■■■□□

・セット力とツヤ感の両方をしっかり求める方に。グリース愛用者にもおすすめです。

・頭皮に付けられるスキンケア処方のため、髪の根元からしっかり立ち上げられます。

・使用量を調整することで、ボリューム感と束感を自在にコントロールできます。

【ジェル】

＜80g＞ 天然由来成分99.5%

セット力■■■■■■ ツヤ感■■■■■■

・水と相性が良く、ウェットな状態でスタイリングすることで、髪型を自由にセットできます。

・ヘアスタイルをパリッとしっかり固めたい方に最適です。

・一度固めたスタイルも、水で濡らせばすぐに手直しが可能です。

発売日

2026年7月16日（木）

価格

各3,960円（本体価格3,600円）

流通

当製品は、ヘアスタイリストのプロフェッショナルなカウンセリングによって提供されるサロン専売品です。 ≪理美容師様の購入先：お取り扱い美容ディーラー様の一覧はこちら(https://awaas.co.jp/%e3%80%90%e7%90%86%e7%be%8e%e5%ae%b9%e5%b8%ab%e6%a7%98%e5%90%91%e3%81%91%e3%80%91%e3%80%80%e4%bb%95%e5%85%a5%e5%85%88%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85%ef%bc%886-22%e6%9b%b4%e6%96%b0%e3%83%bb/)≫

『BlueBlood』シリーズの概要

“全身にも使える”安全性を基準に作られたスタイリング剤シリーズ。オイル、バーム、クリーム、ワックス、ジェルの全5種類。

天然由来成分にこだわる『Blue Blood』は、ヘアスタイリングとスキンケアを同時に叶える新ジャンルのブランドです。

美容液成分を使用し、髪のセットはもちろん、保湿剤として顔や頭皮、手、など全身のケアにも対応。

保湿力のある植物オイル、植物エキス、セラミド、アラントインなどの贅沢な美容成分が、髪と肌を最高のコンディションへと導きます。

15種類の天然精油をブレンドした柑橘系の香りは控えめで、他の香りとの相性が良く、制汗剤や香水との併用もスムーズです。

【特徴】

・肌へのやさしさを追求した、高保湿スタイリング剤シリーズ

・美容液成分でつくられた、頭皮や肌を健やかに導くスキンケア処方

・すべての製品が、天然由来成分88％以上。髪、頭皮、肌、ネイルなど全身に使用可

・保湿剤として、スキンケア、ハンドケア、ネイルケアにも使えるハイブリッドタイプ

・頭皮に付いても問題がないため、髪の根元からしっかり立ち上げるスタイリングが可能

・有名サロン出身の美容歴25年の美容師が監修

【共通成分】

≪植物オイル≫

アボカドオイル、ツバキオイル、アルガンオイル、バオバブオイル

≪植物エキス≫

コンフリー葉エキス、キラヤ樹脂エキス、ムクロジ果皮エキス、コシノロセンダングサエキス

≪その他成分≫

セラミド・・・保湿成分で乾燥から肌を守る

アミノ酸・・・肌サイクルを整え、くすみや肌荒れをケア

グリチルリチン酸ジカリウム・・・肌荒れを防ぐ

アラントイン・・・肌力をサポートし保護する

ビタミンC誘導体・・・環境ダメージから髪や肌を守る

【不使用】

鉱物油、石油由来界面活性剤、エタノール、合成樹脂、シリコン、合成着色料、合成香料、パラベン

【香り】

柑橘とグリーンのイメージを兼ね備えた爽やかなヴァーベナと、果肉感のある爽やかなシトラスの魅力を合わせた15種類の精油ブレンド。

≪天然精油成分≫ ライム油、ニュウコウジュ油、ユーカリ葉油、コウスイガヤ油、ベルガモット果実油、レモングラス油、ニオイテンジクアオイ油、ローマカミツレ花油、パルマローザ油、セイヨウハッカ油、エンピツビャクシン油、ベチベル根油、パチョリ油、ショウガ根油、ショウズク種子油

Information

HP

https://awaas.co.jp/

Instagram

https://www.instagram.com/awaas_beauty/

ONLINE STORE（監修サロン HAYS）

https://hays-awaas.shop-pro.jp/

株式会社awaasについて

【FOR BEAUTY】

私たちのブランドは、ヘアケア・スキンケア製品に特化しています。

プロのヘアスタイリストと連携し、髪、頭皮、肌に優しい高品質なプロダクトを開発。

トレンドに敏感な方へ美しさと自信を引き出す製品を展開しています。



【FOR PROFESSIONAL】

私たちは、ヘアスタイリストのプロフェッショナルなカウンセリングによって提供されるサロン専売品の製造・販売を行っています。

天然由来成分にこだわり、髪と肌に優しい高品質な製品を提供。

ヘアスタイリストが自信を持って推奨できる商品づくりを追求しています。