教育を起点とする次世代エンタメIP事業を展開する株式会社代々木アニメーショングループに追加出資

BRICKS FUND TOKYO1号投資事業有限責任組合

三菱地所株式会社（本社：東京都千代田区、代表執行役 執行役社長：中島 篤）が運営し、成長産業の共創を目指すコーポレートベンチャーキャピタル“BRICKS FUND TOKYO”（共同運営者：株式会社プライムパートナーズ）は、既存出資先で教育を起点とする次世代エンタメIP事業を展開する株式会社代々木アニメーショングループ（本社：東京都千代田区、代表取締役：倉田 将志）に追加出資いたしましたので、お知らせいたします。

代々木アニメーショングループは、2026年3月に、株式会社代々木アニメーション学院、株式会社VOISING、株式会社ウタイテ、株式会社ASOBI GODの4社が経営統合して生まれました。

同社はエンタメに関するノウハウの統合による一気通貫の才能輩出、世界規模で通用するIP価値の最大化、またリアルとバーチャル、グループとソロといった、アーティストの多角的なキャリアパスの構築支援ができる環境の整備を目指しています。

本ファンドでは、三菱地所グループのアセットを活かし同社の成長をサポートするとともに、リアルとデジタルの掛け合わせによるコンテンツビジネスの展開など、まちづくりにおける新たなエンターテインメント体験の共創を目指してまいります。

■株式会社代々木アニメーショングループについて

所在地：東京都千代田区

代表者：倉田 将志

設立日：2022年12月

ＵＲＬ：https://yoani.group/

■BRICKS FUND TOKYO by Mitsubishi Estateについて

社会課題の解決や産業構造の転換など中長期的な社会インパクトの創出に挑むスタートアップへの投資及び事業支援を通じ、「成長産業の共創」を目指す三菱地所のCVCファンドです。

ＵＲＬ：https://bricks-fundtokyo.com/