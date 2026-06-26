AI英会話スピークバディ、人事向け実践英会話コンテンツを法人向けに提供開始

株式会社スピークバディ

株式会社スピークバディ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：立石剛史、以下「当社」）は、当社が開発・運営する「AI英会話スピークバディ」にて、法人ユーザー向けに、部門ごとの業務シーンに応じた実践的なコミュニケーションを学べる新コンテンツの提供を開始しました。



本コンテンツは、新シリーズ「ビジネス部門別スキル」として展開するもので、シリーズ第1弾では「人事」向けコンテンツを公開。採用面接や外国籍社員の入社研修（オンボーディング）など、人事担当者が実務で直面する英語コミュニケーションをストーリー形式で学習できます。

また、本コンテンツの提供開始にあわせて、法人導入を検討している企業の人事・導入担当者を対象に、「AI英会話スピークバディ」を法人向けコンテンツも含めて3ヶ月間無料で利用できるトライアルキャンペーンを実施いたします。先着100名限定で提供予定です。

■背景：海外取引の増加や組織のグローバル化で広がる法人導入。多様化する法人ユーザーの学習ニーズに対応

「AI英会話スピークバディ」は、キャラクター（AIバディ）との対話を通じて英会話を学ぶAI英会話アプリです。入門～上級レベルに対応し、ビジネス・日常生活・旅行など多様なシーンで構成されたストーリー形式のレッスンを通じて、実際の会話で役立つ英語表現を学ぶことができます。

近年は、海外取引の増加や組織のグローバル化を背景とした英語人材育成ニーズの高まりに加え、人的資本への投資拡大に伴う自己啓発・福利厚生施策の充実などを目的として、法人による導入も増加しています。

本アプリではこれまでも、会議・出張・プレゼンテーションなど幅広いビジネスシーンを題材とした学習コンテンツを提供してきました。一方で、法人ユーザーを中心に、自身の職種や担当業務に合わせて学習したいといったニーズも高まっています。

こうした背景を受け、当社では法人ユーザー向けの専用コンテンツの拡充を進めています。今回はその取り組みの一環として、新たに部門ごとの業務シーンに特化したシリーズ「ビジネス部門別スキル」の提供を開始します。

*「ビジネス部門別スキル」は、法人ユーザーのみが対象です。個人ユーザーは現時点では対象外となります。

■新コンテンツ概要：採用からオンボーディングまで、人事業務の流れに沿って会話表現を学ぶ

この度提供を開始する「ビジネス部門別スキル」は、各ビジネス部門（営業、マーケティング、人事、財務・経理など）に特化して具体的な業務シーンとともに実践的なビジネス英語を学ぶシリーズです。それぞれの専門分野において、英語でも自信をもってやりとりができるようになるための初級～中級の会話表現を身につけます。

第1弾となる「人事」では、採用面接でのニーズ確認・期待値のすり合わせ、労働条件の説明、入社後のオンボーディング（給与控除・休日・研修）までの一連の流れをレッスンに組み込みました。人事部門ならではの専門用語や業務に役立つ表現を、実践的な会話を通して習得します。

人事担当者が実際に経験する業務フローに沿って学習を進められるため、学ぶ内容に迷うことなく、段階的に必要な会話表現を身につけることができます。

●場面設定

主人公（学習者）は、多国籍なメンバーが働く企業の人事担当者。営業部のジョン（John）からの依頼を受け、候補者のオリビア（Olivia）の面接から入社後のオンボーディングまでを担当します。

主なシーン例：

採用条件を確認する / 候補者との面接を行う / 選考結果を共有する / オフィスを案内する / 給与控除や保険制度を説明する

●対応レベル

初級（CEFR A2・英検準2級・TOEIC390-545）レベル。

キーフレーズ例：

We expect you to ～ / Also, you can ～ / We highly recommend ～ / Do you have any questions about ～?

●今後の公開予定

「ビジネス部門別スキル」シリーズでは、今回公開する「人事」に続き、「営業」「マーケティング」「財務・経理」など各部門の業務シーンに特化したコンテンツを順次拡充していく予定です。

■コンテンツ責任者コメント

当社のLearning Experience Divisionでコンテンツグループ・マネージャーを務める関根は次のようにコメントを寄せています。

法人プランをご利用いただいている企業では、人事部門の方が英語研修や学習施策の導入・運用の窓口を担われるケースも多くあります。その中で、「より実務に近い場面で使う英語を学びたい」「自分の担当業務に必要な英語から学習したい」という声をいただくことがありました。

そこで本シリーズの第1弾として、人事担当者向けコンテンツを企画しました。

本コンテンツでは、採用面接から入社後のオンボーディングまで、人事担当者が実際に経験する業務の流れに沿って学べるよう設計しています。単語や表現を個別に覚えるのではなく、『この場面では何を達成する必要があるのか』を意識しながら、様々な場面で使えるキーフレーズを学べることが特徴です。



また、学習を始めるにあたって、プロンプトの入力や細かいシナリオ作成も必要ありません。何から学べばよいか迷うことなく、実務で必要な表現を段階的に効率よく身につけていただけます。

学習者の方には、『この表現はこういう場面でも使えるんだ』という気づきを得ながら、グローバル化が進む人事業務に必要な英語コミュニケーションの土台を築いていただければと思います。

■導入企業担当者さまコメント

YKK AP株式会社

人事戦略本部 人材開発統括部 スキル開発グループ ご担当者様

人事で使う専門用語も学習でき、実際の面接のシチュエーションに沿って英語での面接練習ができました。

海外赴任をすると人事担当でなくても採用面接を行う機会は増えると思います。

初級レベルでもあるので、英語レベルに関係なくこのコンテンツは大いに役に立ちそうです。

株式会社LegalOn Technologies

HR Section ご担当者様

人事業務で実際に発生するシチュエーションや専門用語が盛り込まれており、実務をイメージしながら学習できる内容でした。

また、チームマネジメントに携わる方にとっても、期待値のすり合わせや採用活動など、実践的な場面で活用できる内容だと感じています。

今後は営業をはじめとする他部門向けコンテンツの拡充に期待し、現場での活用も推進していきたいと考えています。

■導入検討企業向けトライアルキャンペーンについて

- 対象新規導入検討中の企業の人事部門をはじめとする導入担当者※既存の導入企業は申込対象外- 内容「AI英会話スピークバディ」の法人プランを3ヶ月間無料で利用可能- 定員先着100名（1社10名まで）- 申込受付期間2026年6月26日（金）～2026年9月30日（水）まで※定員に達し次第終了- 申込専用フォームhttps://forms.gle/p9e69QEE6yQVsejv5

当社は今後も、「AI英会話スピークバディ」を通じた学習体験の向上を推進するとともに、英語学習に挑戦するすべての人を本気で応援する取り組みを継続的に展開することで、当社のミッションである「真の言語習得を実現し、人生の可能性と選択肢を広げる」ための価値提供に取り組んでまいります。

■「AI英会話スピークバディ」について

2016年にリリースした日本発のAI英会話アプリ。キャラクター（AIバディ）相手に、ビジネスや旅行・日常生活など多様なシーンで活きる英会話表現を学びます。入門～上級まで幅広いレベルに対応したストーリー形式のレッスンや、1回5分からできる気軽な学習設計、レベル診断・発音・抑揚・生成AI搭載のフリートークなど、豊富な学習機能が高く評価され、累計ダウンロード数は500万超、企業や自治体・教育機関などでも累計350を超える導入実績があります。2026年5月時点でApp Storeの評価は「4.6」を獲得。「日本e-Learning大賞（最優秀賞）」ほか多数のアワードも受賞。

URL：https://app.speakbuddy.me/

■会社概要

【会社名】 株式会社スピークバディ

【英語表記】 SpeakBUDDY Ltd.

【所在地】 東京都中央区日本橋3-14-3 ＋SHIFT 日本橋桜通り 3F

【代表者】 代表取締役CEO 立石剛史

【設立年月日】2013年5月

【事業内容】

・「AI英会話スピークバディ」の開発・運営

・オンライン英語コーチング「コーチバディ」の運営

・「AI英会話スピークバディ」および「コーチバディ」の法人向け提供

【URL】 https://www.speakbuddy.com