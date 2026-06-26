『DJMAX RESPECT V』、本日「V LIBERTY Ｖ」をリリース！
株式会社NEOWIZ（本社：韓国 京畿道城南市、共同代表：金 承徹（キム・スンチョル）/蠔 泰根（ベ・テグン）)は、本日2026年6月26日（金）、自社の代表作であるリズムゲーム『DJMAX RESPECT V』において、新ダウンロードコンテンツ（以降;DLC）「V LIBERTY Ｖ」（2,980円（税込））をリリースいたしました。
「V LIBERTY Ｖ」には20曲を収録しており、コンポーザー2人による合作が多いのが特徴です。特に、YouTube再生回数が5220万回(https://www.youtube.com/watch?v=8Cm-7oCq9HA)※１を誇るTAKの「PPPP」を収録しており、BGA※2に初音ミク、重音テトが登場します。また、XeoNが7 Sequenceとの合作で新曲『Sleipnir』をリリース、北欧神話に登場し、オーディンが騎乗する神獣がタイトル名になっています。
この他、「V LIVERTY III・IV・Ｖ」をご購入いただいた方限定でアンロックされるV-LINKの楽曲もご用意しています。
なお、「V LIBERTY Ｖ」のリリースを記念して、2026年7月3日（金）23:59まで、「V LIBERTY Ｖ」が10％OFF（2,682円（税込））になります。
また、2026年7月10日（金）午前2:00まで、Steamのサマーセールの一環として『DJMAX RESPECT V』本編が80%OFFとなり、各DLCも最大で80%OFFとなります。
※1 2026年6月24日午前時点 ※2 バックグラウンドアニメーション
なお、来る7月3日（金）に「V LIBERTY Ｖ」のサウンドトラック、同月7日（火）より『DJMAX RESPECT V』2026年春夏に出たDLCからピックアップした楽曲が収録されている「DMRV 26SS」（DJMAX RESPECT V 2026 Spring/Summer ）が各種音楽ストリーミングサービスで配信予定です。
『DJMAX RESPECT V』
STEAM（PC) :
https://store.steampowered.com/app/960170/DJMAX_RESPECT_V/?l=japanese
XBOX :
https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/djmax-respect-v/9p544pgzxc0p
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