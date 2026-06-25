プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE 5th - Frontier - Blu-ray発売記念特番 放送決定！Blu-rayの収録楽曲から6曲をノーカットで放送！

日本コロムビア株式会社

2025年12月にインテックス大阪4-5号館（大阪府）、26年1月に幕張メッセ 国際展示場 2-3ホール（千葉県）にて開催された「プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE 5th - Frontier -」のBlu-rayが7月22日(水)にリリースされる。

このリリースを記念して、6月27日(土) 22:00からTOKYO MXにて特別番組「プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE 5th - Frontier -Blu-ray発売記念特番」が放送される。

「プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE（以下、セカライ）」は、iOS/Android向けリズム&アドベンチャー「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」のキャラクターたちが出演する3DCGによるリアルライブ。

セカライ5thは、サブタイトル“Frontier”が示す通り、3DCGライブの表現を根底から刷新する大きな挑戦に踏み出した。新システムの導入でステージの装飾や照明がよりリアルになり、臨場感が飛躍的に向上。

メンバーの汗や髪の質感、豊かな表情まで描き切り、ライブ空間としての完成度を一段と高めた。

本放送では、東京公演最終日の昼公演と夜公演の映像を収めたBlu-rayの紹介とともに、この度Blu-rayに収録される楽曲から6曲をノーカットで放送する。

また、本番組は、関東エリア・TOKYO MXでの放送終了後、Tverで見逃し配信を2週間実施予定。

初回限定盤通常盤

放送予定楽曲：

バーチャル・シンガー「Connecting」（作詞・作曲：halyosy）

25時、ナイトコードで。「D/N/A」（作詞・作曲：Azari）

Leo/need「Sympathy」（作詞・作曲：Eve）

ワンダーランズ×ショウタイム「サイバーパンクデッドボーイ」（作詞・作曲：マイキP）

MORE MORE JUMP！「キラー」（作詞・作曲：夏代孝明）

Vivid BAD SQUAD「ULTRA C」（作詞：Reol / 作曲：Giga＆TeddyLoid）

【番組概要】

番組名：プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE 5th - Frontier - Blu-ray発売記念特番

放送日時：2026年6月27日(土) 22:00～22:30

放送局：TOKYO MX https://s.mxtv.jp/

※ホームページで放送エリアをご確認ください

［TVer］ 配信期間⇒6月27日(土) 22:30～7月11日(土) 23：59

URL https://tver.jp/series/srrousb9tw8

ナレーション：伊東健人 (Vivid BAD SQUAD 青柳 冬弥役)