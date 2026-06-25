プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE 5th - Frontier - Blu-ray発売記念特番 放送決定！Blu-rayの収録楽曲から6曲をノーカットで放送！

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日本コロムビア株式会社

2025年12月にインテックス大阪4-5号館（大阪府）、26年1月に幕張メッセ 国際展示場 2-3ホール（千葉県）にて開催された「プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE 5th - Frontier -」のBlu-rayが7月22日(水)にリリースされる。


このリリースを記念して、6月27日(土) 22:00からTOKYO MXにて特別番組「プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE 5th - Frontier -Blu-ray発売記念特番」が放送される。



「プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE（以下、セカライ）」は、iOS/Android向けリズム&アドベンチャー「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」のキャラクターたちが出演する3DCGによるリアルライブ。


セカライ5thは、サブタイトル“Frontier”が示す通り、3DCGライブの表現を根底から刷新する大きな挑戦に踏み出した。新システムの導入でステージの装飾や照明がよりリアルになり、臨場感が飛躍的に向上。


メンバーの汗や髪の質感、豊かな表情まで描き切り、ライブ空間としての完成度を一段と高めた。



本放送では、東京公演最終日の昼公演と夜公演の映像を収めたBlu-rayの紹介とともに、この度Blu-rayに収録される楽曲から6曲をノーカットで放送する。


また、本番組は、関東エリア・TOKYO MXでの放送終了後、Tverで見逃し配信を2週間実施予定。





　　　　　　　　　　　初回限定盤

　　　　　　　　　　　通常盤

放送予定楽曲：


バーチャル・シンガー「Connecting」（作詞・作曲：halyosy）


25時、ナイトコードで。「D/N/A」（作詞・作曲：Azari）


Leo/need「Sympathy」（作詞・作曲：Eve）


ワンダーランズ×ショウタイム「サイバーパンクデッドボーイ」（作詞・作曲：マイキP）


MORE MORE JUMP！「キラー」（作詞・作曲：夏代孝明）


Vivid BAD SQUAD「ULTRA C」（作詞：Reol / 作曲：Giga＆TeddyLoid）



【番組概要】


番組名：プロジェクトセカイ COLORFUL LIVE 5th - Frontier - Blu-ray発売記念特番



放送日時：2026年6月27日(土) 22:00～22:30


放送局：TOKYO MX 　https://s.mxtv.jp/


※ホームページで放送エリアをご確認ください



［TVer］　配信期間⇒6月27日(土) 22:30～7月11日(土) 23：59


URL　https://tver.jp/series/srrousb9tw8



ナレーション：伊東健人 (Vivid BAD SQUAD　青柳 冬弥役)