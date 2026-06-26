日本材料技研、溶剤可溶型導電性高分子ポリアニリンのサンプル販売開始

日本材料技研株式会社

日本材料技研株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 浦田 興優、以下「当社」）は、このたび、溶剤可溶型導電性高分子ポリアニリン粉末と、高導電性ポリアニリンコート液のサンプル販売を開始しました。

＜ポリアニリン粉末の製品外観＞＜ポリアニリンコート液の製品外観＞

本材料は、出光興産株式会社が開発した種々の有機溶媒に可溶な導電性高分子であり、導電性だけでなく、可逆的な酸化還元能や無電解メッキの触媒担持能、鋼板の防錆能等を有します。さらに、添加剤配合技術により、広範囲な導電性の制御（0.01 ～ 300 S/cm）や耐熱性の付与が可能です。ポリアニリンコート液は、この添加剤配合技術により導電性と耐熱性を向上させたグレードであり、スピンコートやバーコート等の塗工方法で高導電性の塗膜を形成することができます。これらの特徴を活かし、コンデンサなどの電子材料分野にて活用されており、さらに電磁波遮蔽材料、電池電極材料、導電性インク、帯電防止材料、メッキ下地、放熱材料などへの幅広い展開が期待されます。当社は、出光興産株式会社と協力して本材料の用途展開を行うことを合意しており、当社では主にコンデンサ以外の用途展開に取り組みます。

当社は、これまでTi3C2Tx MXeneや銀ナノワイヤ、配位ナノシートなど、導電性に優れた機能材料の工業化に取り組んでいます。車載用途や情報通信用途、次世代ディスプレイ用途における電子機器の高性能化・高密度実装化が進展する中、優れた導電性と加工性を兼ね備えた次世代導電材料への市場ニーズは急速に拡大・多様化しています。当社では、今後も革新的な導電性材料の製品化に対して積極的に取り組んでまいります。

当社は、国内企業や大学・研究機関等で開発された革新的技術について、ライセンスアウトやカーブアウトを通じた事業化に取り組んでまいりました。今後も未活用の革新的材料技術の商業化を進めることで、日本の素材産業におけるイノベーション創出に貢献してまいります。

＜本件に関するお問合せ先＞

日本材料技研株式会社 問い合わせフォーム https://www.jmtc.co.jp/contact/

【日本材料技研株式会社 概要】

■会社名 ：日本材料技研株式会社

■設立 ：2015年8月

■資本金 ：3億円 ※資本準備金を含む

■代表者 ：代表取締役 浦田 興優

■事業内容 ：機能材料事業

■企業ホームページ ： https://www.jmtc.co.jp