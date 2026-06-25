【AIネイティブに聞く、実践的なAIの活用方法】『TORYUMON TOKYO 2026 焔』第2部トークセッション登壇者を公開！

■TORYUMON TOKYO 2026 焔 第2部 トークセッション

AIネイティブに聞く、実践的なAIの活用方法

登壇者

F Ventures LLP

株式会社C 代表取締役社長CEO 井端 裕輝 氏

ソフトバンク株式会社 木口 佳南 氏

DAIJOBU株式会社 代表取締役CEO 山中 裕貴 氏

登壇者

株式会社C 代表取締役社長CEO 井端 裕輝 氏

1991年静岡県生まれ。小学校教諭、リクルートライフスタイルを経て2019年に独立。独立後に新規事業PjM、採用コンサル、営業などを担当。2020年に株式会社Cを創業。次世代のHR、人事をつくるをビジョンに掲げる。24年10月にAI Native 採用立ち上げ・代行支援サービス「ツクチム」を正式リリース。1年半で累計40社以上のご支援を実施。

ソフトバンク株式会社 木口 佳南 氏

2025年4月よりソフトバンク株式会社に所属し、全社的なAI関連の意思決定や戦略に従事。 2025年3月、大阪国際工科専門職大学 工科学部 情報工学科を1期生として首席卒業。 在学中より、複数社においてAIエンジニア、プロダクトマネージャー、AI関連の経営戦略・論文執筆等実務に従事。 国立研究開発法人科学技術振興機構でのAI×SDGsの研究活動（名古屋大学・筑波大学との共同研究）にも従事する。 研究面では「大規模言語モデルと知識グラフを用いたアルツハイマー病マルチモーダル統合解析(日本語訳)」をテーマとし、論文がIEEE Accessに採択。 また、孫正義氏の後継者を発掘するソフトバンクアカデミア15期生として選出され、孫正義氏へのAI戦略のピッチ・提言を行うなど活動。 また、現在も東京都主催イベント登壇、TEDx Talk出演など、メディアやイベントを通じたAI啓発活動も実施。

DAIJOBU株式会社 代表取締役CEO 山中 裕貴 氏

2001年奈良県出身。京都大学総合人間学部に進学後、複数のweb3プロジェクトにて事業開発に従事。2024年1月DAIJOBU社を創業後、DAIJOBU社の品質保証事業の立ち上げや大企業のweb3/AI活用を数多くリードする。事業としては、テスト/品質保証事業と非エンジニア向けのClaude Code法人研修の2軸で展開し、DAIJOBU社自身もClaude Code駆動経営を行っている。趣味はフットサルとトライアスロン。

参加申し込みはこちら :https://luma.com/toryumon2026

TORYUMON TOKYO 2026 焔 概要

日時：2026年 6月27日 12:00~20:30

会場：ベルサール渋谷ファースト

住所：東京都渋谷区東１丁目２－２０ 住友不動産渋谷ファーストタワー 2F

アクセス：https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shibuya/bs_shibuyafirst/

参加登録：https://luma.com/toryumon2026

対象：学生 / U25の方

TORYUMON TOKYO 2026 焔 当日タイムスケジュール



12:00～12:45 入場開始

12:45～13:00 オープニング

13:00～13:40 第1部 "熱"を事業へ ～トレンドを創り続ける4人の原点と今～

13:40～14:20 交流会

14:20～14:50 第2部 AIネイティブに聞く、実践的なAIの活用方法

15:00～15:40 第3部 時代を動かす経営論 ～Timee・newmoが語る、巨大産業の戦い方～

15:50～16:30 第4部 VCリバースピッチ

16:30～17:00 交流会

17:00～17:50 第5部 U25 TORYUMONピッチ

18:00～18:50 第6部 AI時代の若者に伝えたいこと

19:00～19:10 クロージング

19:15～20:30 交流会/アフターパーティ

※スケジュールは、都合により一部変更になる可能性があります。

イベントの趣旨

TORYUMONは、U25世代向けスタートアップイベントです。既に起業している若手起業家、起業準備中のU25世代、そしてスタートアップに関心を持つ全ての人々が集まる場であり、起業やスタートアップの世界という新たな選択肢を提供しています。前回の「TORYUMON 2025 BURST」では約800名が会場を訪れるなど、大きな盛り上がりを見せました。今回も創業前後期のチームに特化したU25起業家支援プログラム「TORYUMON ZERO」を実施し、若手起業家の挑戦を継続的にサポートしています。

イベント参加者から着実に起業家を輩出し、イベントを通じて3,000万円前後のシードマネーを獲得する複数の学生起業家が見受けられます。有名起業家や投資家、政治家などジャンルを超えた豪華ゲストが参加者と密に交流する、まさにスタートアップの世界に踏み込む「登竜門」として、スタートアップに興味のあるU25世代のコミュニティのさらなる醸成を目指します。

【本プレスリリースに関する問い合わせ先】

TORYUMON運営事務局

toryumon[at]f-ventures.vc

※大変お手数ですが[at]を@に置き換えをお願いいたします。