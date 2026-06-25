店舗経営者倶楽部、開業支援モデル第3弾「メンズルール」を始動--メンズ眉毛を軸にしたワンストップ美容サロンの加盟オーナーを募集

店舗情報サービス株式会社

店舗物件の賃貸借業務や店舗経営者向けの支援を手がける店舗情報サービス株式会社（本社：東京都中央区日本橋小網町8-2、代表取締役：繁友健志）が運営する経営者コミュニティ「店舗経営者倶楽部」は、開業支援モデルの第3弾として、メンズ眉毛を軸にしたワンストップ美容サロン「メンズルール」を始動し、加盟オーナーの募集を開始しました。加盟金・ロイヤリティ・競業避止義務・違約金のいずれも設けない設計で、成長が続く男性美容市場での出店を支援します。

■ 男性美容の成長市場に「ワンストップ美容」で対応

近年、男性の美容への関心と支出は拡大傾向にある一方、女性向けに比べてサービスの選択肢が少ない領域とされています。

メンズルールは、メンズ眉毛ケアを入り口に、複数の美容メニューを一店舗で受けられる「ワンストップ美容サロン」として企画されました。

眉毛ケアに加え、フェイシャルやヘッドスパなどの美容メニューを組み合わせて提供することを想定しており、利用者は希望に合わせて選べる設計です。

なお、各メニューの提供方法や使用する製品等は、関連する法令および提携先の基準に沿って運用します。

■ 一般的なフランチャイズ（FC）との違い

一般的なフランチャイズでは、加盟金やロイヤリティ、競業避止義務、中途解約時の違約金などが設けられ、本部の指定に沿った運営を求められることが少なくありません。

メンズルールは、フランチャイズ（FC）ではなく、店舗経営者倶楽部が提供する独自の開業支援モデルであり、こうした負担や縛りを設けない点が特徴です。

・加盟金：なし

・ロイヤリティ：なし

・競業避止義務：なし

・違約金：なし

店舗開発（物件選定・内装・エリア選定）から技術、集客の支援までを各分野の実務担当が支援し、オーナーが自分の裁量で出店・運営できる設計としています。

■ 店舗経営者倶楽部について

店舗経営者倶楽部は、店舗情報サービス株式会社が運営する、店舗経営者のための実務コミュニティです。

直営オーナー、フランチャイズ加盟オーナー、FC本部経営者など、立場の異なる経営者が同じ場で本音の経営課題を共有しています。

2026年5月時点で会員は300名超、会員が関わる末端の店舗ネットワークは1,000店舗超に広がっています。

入会金は198,000円、月額会費は0円で、入会から1年が経過し価値を感じられなかった場合は、理由を問わず無条件で全額返金する制度を採用しています。

本開業支援モデルは、この倶楽部の会員に向けて提供されています。

■ 開業支援モデル第1弾・第2弾に続く第3弾

店舗経営者倶楽部の開業支援モデルは、第1弾「ケイトステージラッシュ」（まつげパーマ専門店）、第2弾「視力改善アイケアサロン」（目の周りケア専門サロン）に続く展開です。

メンズルールは第3弾として、男性美容の領域で同様の「縛りの少ない開業支援」を提供します。

■ 加盟説明会・お問い合わせ

メンズルールの加盟に関する初期投資や運営の詳細は、個別の説明会でご案内しています。

お問い合わせは Email：info@tenpojs.co.jp、または会社HP（https://tenpojs.co.jp/）よりお願いします。

■ 会社概要

・会社名：店舗情報サービス株式会社

・代表者：代表取締役 繁友健志

・所在地：〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町8-2 BIZMARKS日本橋茅場町6F

・事業内容：店舗物件の賃貸借業務、店舗経営者向けコミュニティ「店舗経営者倶楽部」の運営、店舗の開業支援モデルの提供など

・会社HP：https://tenpojs.co.jp/

・店舗経営者倶楽部：https://tenpo01.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ

店舗情報サービス株式会社 広報担当：繁友健志

Email：info@tenpojs.co.jp

※お電話でのお問い合わせは受け付けておりません。上記メールアドレスへご連絡ください。