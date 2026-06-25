「夏はホークス！天神夏まつり2026」開催決定！

福岡ソフトバンクホークス株式会社

昨年に引き続き、7月17日（金）～8月23日（日）に福岡市役所西側ふれあい広場で、「夏はホークス！天神夏まつり2026」を開催決定！

会場のシンボルである櫓（やぐら）はホークス仕様に装飾され、お気に入りの選手と写真撮影を楽しめるフォトスポットとして会場を彩ります。さらに、ホークス戦のナイター試合開催日にはパブリックビューイングを実施！

■「夏はホークス！天神夏まつり2026」とは

「天神夏まつり」は、福岡の中心地・天神で開催される、世代を問わず楽しめる夏の恒例イベントです。屋台グルメや縁日など、日本の夏まつりならではの風情を楽しめるだけでなく、ポップスを取り入れた新感覚の盆踊りなど、伝統と新しさが融合したコンテンツを展開しています。

「野球の枠を超え、福岡の街全体を盛り上げたい」というホークスの想いと、「天神から福岡の夏を盛り上げたい」という天神夏まつりの理念が重なり、コラボレーションは今年で3年目を迎えます。今年も連携を継続し、福岡の夏をさらに盛り上げていきます。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/547_1_595029bb5f81911ab0ae8b511dd64b91.jpg?v=202606250451 ]

■ホークス仕様の櫓（やぐら）が登場！

2025年実施の様子

会場のシンボルであり、盆踊りの舞台となる櫓（やぐら）がホークス仕様に装飾され、天神夏まつりならではの特別な空間を演出します。櫓を囲む横断幕にはホークスの選手がデザインされ、会場をより一層盛り上げます。お気に入りの選手と一緒に写真撮影を楽しめるフォトスポットとしてもお楽しみいただけます。

■ホークス戦ナイターゲームをパブリックビューイング上映！

2025年実施の様子

期間中、ホークスのナイター試合開催日は、会場内でパブリックビューイングを実施。大型ビジョンで試合を観戦しながら、来場者全員でホークスを応援できます！屋台グルメやドリンクを片手に、天神のど真ん中で熱戦を楽しめる、特別な観戦体験をお届けします。

＜対象試合＞

7月18日（土）～20日（月・祝）千葉ロッテ戦

7月21日（火）～23日（木）オリックス戦

7月24日（金）～26日（日）埼玉西武戦

7月31日（金）～8月2日（日）楽天イーグルス戦

8月4日（火）～6日（木）北海道日本ハム戦

8月7日（金）～9日（日）埼玉西武戦

8月12日（水）・13日（木）千葉ロッテ戦

8月14日（金）楽天イーグルス戦

※デーゲームのパブリックビューイングは実施いたしません。

※天神夏まつり営業時間内(17:30～22:00)のみの上映となります。

そのほかのイベントの詳細は後日ホークス公式サイトでお知らせします。