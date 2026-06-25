BitStarがニッポン放送と連携｜地上波ラジオ番組を起点としたビデオポッドキャストパッケージの提供を開始

株式会社BitStar

インフルエンサーマーケティングプラットフォームを中心とした様々な事業を展開する株式会社BitStar（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員CEO：渡邉拓、以下BitStar）は、株式会社ニッポン放送（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：檜原麻希、以下ニッポン放送）と連携し、地上波ラジオ番組を起点に、ビデオポッドキャストおよびSNS動画へ展開するコンテンツ制作パッケージの提供を開始します。

本パッケージは、2025年度のビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査で年度首位*¹を獲得し、2025年のradiko聴取データにおいても月間聴取者数で12か月連続首位*²を獲得したニッポン放送が制作する単独提供ラジオ番組を起点に、同時収録した映像をYouTubeのビデオポッドキャストとして配信し、TikTok・YouTube Shorts・Instagram Reelsでの短尺動画展開までを一体で提供するものです。

*¹出典：ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査に基づくニッポン放送資料「ビデオリサーチラジオ聴取率調査『2025年度首位』獲得」（2026年3月5日）。2025年4月・6月・8月・10月・12月、2026年2月度のビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査における全6回平均。個人全体12～69歳・男女、6時～24時平均。

*² 出典：radiko聴取データに基づく ニッポン放送資料「ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査＆radiko聴取データ『2025年 年間首位』達成！」（2026年1月16日）。2025年1月～12月のradiko聴取データにおける月間聴取者数（ユニークユーザー数）で、ライブ・タイムフリー・トータルの3部門すべてにおいて12か月連続首位。対象エリアは首都圏1都6県。

■提供開始の背景

近年、企業のマーケティング活動において、生活者との接点はSNSや動画配信サービスなど多様化しています。とりわけビデオポッドキャストは、音声と映像を組み合わせたコンテンツとして視聴環境が広がり、新たな広告接点としても関心が高まっています。一方で、ブランド認知の向上や商品・サービス理解の促進を目的とした施策では、単発の広告接触にとどまらず、継続的なコンテンツ接触を通じて生活者との関係性を築くことの重要性が高まっています。

ラジオ番組は、音声を通じてリスナーと継続的な関係を築きやすいメディアである一方、視覚的な情報を伝えることには一定の制約がありました。また、radikoのタイムフリー機能や一部のポッドキャスト配信を除き、番組コンテンツが長期的にストックされにくいという課題もあります。

BitStarはこれまで、インフルエンサーマーケティングやSNSマーケティング、コンテンツ制作を通じて、企業・ブランドと生活者の接点づくりを支援してきました。本パッケージでは、ニッポン放送が持つラジオ番組制作の知見と、BitStarが持つSNS動画制作・アカウント運用の知見を組み合わせることで、地上波ラジオ番組を起点に、SNS上でも継続的な接点を生み出す新たな広告コミュニケーションを提案します。

■ニッポン放送×BitStarビデオポッドキャストパッケージについて

本パッケージは、ニッポン放送の地上波ラジオ番組と、BitStarのSNS動画制作・アカウント運用の知見を組み合わせたコンテンツ制作パッケージです。

ニッポン放送のスタジオで単独提供番組を収録し、同時に映像も収録します。番組は同局で放送するとともに、収録時の映像を活用し、YouTubeでビデオポッドキャストとして配信。さらに、TikTok・YouTube Shorts・Instagram Reelsで番組公式SNSアカウントから短尺動画を展開します。

これにより、企業は地上波ラジオによる信頼性のある接点に加え、SNS上でも番組との接点を継続的に広げることができます。音声だけでは伝えにくい商品の見た目や使用シーン、出演者の表情やスタジオの雰囲気なども映像で伝えることが可能となり、映像内で商品やブランドを自然に見せるプロダクトプレースメントなど、ラジオ単体では実現が難しかった視覚的な広告表現にも対応します。

■ニッポン放送×BitStarビデオポッドキャストパッケージに関するお問い合わせ先

お問い合わせはこちら :https://bitstar.tokyo/株式会社BitStarマーケティングソリューション本部ソリューション開発部

■株式会社ニッポン放送について

開局70年を超えるフジ・メディア・ホールディングス傘下のラジオ局です。関東1都6県を中心エリアとして、番組を放送しています。『オールナイトニッポン』をはじめ全国にネットしている番組や、放送開始60周年の『ニッポン放送ショウアップナイター』など、10代から60代以上の方まで、幅広い層に熱く支持されています。AM、FMのラジオ放送のみならず、パソコンやスマートフォンのアプリ「radiko」や、一部番組はポッドキャストからの聴取も可能です。ラジオ放送以外にも、コンサートや舞台をはじめとするイベント事業、ラジオショッピング事業、デジタルコンテンツ事業、出版事業など幅広い業務を手掛けています。

会社名：株式会社ニッポン放送

所在地：東京都千代田区有楽町1-9-3

代表者：代表取締役社長 檜原 麻希

設立：2006年4月1日

開局：1954年7月15日

コーポレートサイト：https://www.jolf.co.jp/

■株式会社BitStarについて

株式会社BitStar (ビットスター)は、「感情を動かす。世界を動かす。」をミッションに掲げ、100年後に名前が残る産業・文化をつくるべくインフルエンサーマーケティングプラットフォームを中心に、エージェンシーやプロダクション、コンテンツスタジオ、P2Cビジネスなど様々な事業を展開しています。 インフルエンサーデータベース「BitStar Database」は、累計アカウント数300万件を超え、約5,000名の企業担当者様にご利用いただいており、自社で抱えるビッグデータとAIを活用した企業とインフルエンサーのマッチングプラットフォーム「BitStar Match」は手間のかかるインフルエンサー選びをスマートにすることを実現。累計資金調達額は40億円を超え、日本国内に加えインドネシアにも拠点を設立しグローバル展開も加速させています。 BitStarは、ロングテールクリエイターの可能性をデータとテクノロジーで最大限に引き出し、ソーシャルメディア時代の新たな産業・文化を創造していきます。

所在地：東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル10F

代表者：代表取締役 社長執行役員CEO 渡邉 拓

設立：2014年7月

コーポレートサイト：https://bitstar.tokyo/corp

・インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「BitStar Match(https://bitstar.tokyo/match)」

・ソーシャルメディアマーケティング「BitStar Agent(https://bitstar.tokyo/)」

・AI自動ホームページ制作ツール「BitStar AI Page(https://lp.bsap.tokyo/)」

・クリエイタープロダクション「BitStar Production(https://bitstar.tokyo/production)」

・女性に特化したクリエイターレーベル「OOO Entertainment(https://three-o.tokyo/)」

・ソーシャルコンテンツスタジオ「BitStar Studio(https://bitstar.tokyo/studio/)」

・ブランドプロデュース「BitStar P2C(https://bitstar.tokyo/d2c/)」