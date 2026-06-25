株式会社亀屋万年堂（本社・工場：神奈川県横浜市都筑区 / 総本店：東京都目黒区自由が丘）は、人気の冷蔵スイーツ「生ナボナ」シリーズから季節限定のフレーバー『生ナボナ 白桃』（1個216円(税込)・季節限定・冷蔵商品）を7月14日(火)より直販店舗（東京・神奈川15店舗）及び公式オンラインショップにて販売いたします。山梨県産白桃を贅沢に使用したゼリーと白桃香る優しい甘さのクリームを、ナボナならではのふんわり軽い生地でやさしくサンド。 夏の果実を味わえるふんわり、しっとり、とろける口どけの“ご褒美スイーツ”です。 商品紹介WEBページ：https://www.navona.co.jp/lineup/?id=1778131686-751898&p=1&ca=4

商品情報

【商品名】生ナボナ 白桃 【販売価格】1個 216円(税込) 【特定原材料(9品目)】乳・小麦・卵 【カロリー】1個あたり192㎉ 【販売期間】7月14日(火)～8月下旬 【販売店舗】亀屋万年堂直販店舗(東京・神奈川15店舗)・亀屋万年堂公式オンラインショップ ※売り切れの場合はご容赦ください。

優しい甘さの白桃クリーム

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『生ナボナ』は、亀屋万年堂のロングセラー商品「ナボナ」を、とろける食感の生タイプにした“生ナボナ”シリーズ。 素材本来のおいしさを活かしつつ、ナボナならではのふわふわ生地と、たっぷりの果汁と強い甘味が特長の白桃を贅沢に使用した白桃クリームを組み合わせることで、大人からお子さままで楽しめる夏の果実を味わえる幸せスイーツに仕上げています。

※2026年6月25日現在の情報です。最新の情報は亀屋万年堂公式HPをご確認ください。

【メディアの皆様へ】取材・掲載のご案内

商品のご試食や開発者インタビューも承っております。取材・掲載に関するご相談は、配信メールに記載の『■本件に関するお問い合わせ先■』までお気軽にご連絡ください。※恐れ入りますが、個人ブログやSNS運営のみの個人様からの取材はご遠慮いただいております。法人・媒体としての取材申込みに限らせていただきます。

会社情報

【会社名】株式会社亀屋万年堂 【創業】昭和13年12月18日 【資本金】2600万 【本社・工場】横浜市都筑区折本町470番地 【社員数】390名 【事業内容】和洋菓子製造・販売 【店舗】東京・神奈川15店舗 【URL】https://www.navona.co.jp/

昭和13年に東京・自由が丘の地で創業して以来、お客様に親しまれるお菓子作りをモットーに、地域の皆様と共に歩んで参りました。昭和38年には王貞治氏のCMでおなじみの「お菓子のホームラン王・ナボナ」を発売。伝統を大切にする和の佳き心と、現代風の好みに合わせた洋のセンスが織りなす当社の代表商品でございます。私どもが大切にするのはお菓子を通じて心の豊かさを伝えていくことです。 笑顔・憧れ・夢といった感動を創造すること、季節のご挨拶や地域・家庭内の行事等人と人との和を育むお手伝いをさせていただくこと、今までもこれからも変わらぬ私どもの誓いです。創業百年に向け変わらぬ想いを貫きつつも、時代に沿った新しい価値をお届けできますよう、伝統を磨き上げて参ります。

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