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推しをいつでも身近に。アクリルスタンドを飾れるペンケース『ACSTATS（アクスタッツ）』が登場！
〜 「文房具アイデアコンテスト」受賞作品を商品化 〜
サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松 幸芳）は、推しのアクリルスタンドを飾れるペンケース『ACSTATS（アクスタッツ）』（全6色・各1,430円 税込）を、2026年6月中旬より発売いたしました。全国の文具取扱店・オンラインショップなどにて取り扱い予定です。
【 商品特長 】
■推しをいつでも身近に！
ペンケースの蓋に施された溝にアクリルスタンドを立てて飾れるペンケース。
アクリルスタンドを飾ったまま蓋の開閉もできるため、お気に入りの推しをいつでも身近に感じながら楽しめます。
■ペンケースだけにとどまらない！幅広い推し活シーンで活躍
ディスプレイとして飾るだけではなく、ケースとして収納・保護しながら持ち運びも可能。鑑賞用やコレクション用など、さまざまな推し活シーンで活躍します。
■文房具アイデアコンテスト受賞作品を商品化
本商品は、当社主催の「第29回文房具アイデアコンテスト」でサンスター文具賞を受賞したアイデア『おしキモっペンケース』を、「ロクイチブング」として商品化したものです。
「勉強や仕事など、一人で頑張る時間に推しがそばで見守り、応援してくれたら心強い」という発想から生まれたアイデアで、アクリルスタンドを身近に飾りながら楽しめる点が高く評価されました。推し活をより身近に楽しめるアイテムとして商品化し、ユーザーの「あったらいいな」を形にしました。
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/137599/137599_web_1.png
【 ロクイチブングとは 】
『ロクイチブング』は、当社主催の文房具アイデアコンテスト受賞作品を商品化したシリーズです。過去の受賞作品も含め、「あったらいいな」を形にしたアイデア文具を展開しています。創業当初から受け継がれる「企画とアイデアで挑戦し続ける」という精神のもと生まれた取り組みであり、その活動が評価され、創業者の命日である6月1日（ロクイチ）は、2007年に日本記念日協会より「アイデアの日」として認定されています。
■過去の受賞作品の商品化
ロクイチブング公式HP：https://www.sun-star-st.jp/campaign/rokuichi_bungu_6.1/index.html
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
関連リンク
『アクスタッツ』商品ページ
https://www.sun-star-st.jp/items/notice_260213/
ロクイチブング公式HP
https://www.sun-star-st.jp/campaign/rokuichi_bungu_6.1/index.html
サンスター文具株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：吉松 幸芳）は、推しのアクリルスタンドを飾れるペンケース『ACSTATS（アクスタッツ）』（全6色・各1,430円 税込）を、2026年6月中旬より発売いたしました。全国の文具取扱店・オンラインショップなどにて取り扱い予定です。
『アクスタッツ』商品ページ： https://www.sun-star-st.jp/items/notice_260213/
■推しをいつでも身近に！
ペンケースの蓋に施された溝にアクリルスタンドを立てて飾れるペンケース。
アクリルスタンドを飾ったまま蓋の開閉もできるため、お気に入りの推しをいつでも身近に感じながら楽しめます。
■ペンケースだけにとどまらない！幅広い推し活シーンで活躍
ディスプレイとして飾るだけではなく、ケースとして収納・保護しながら持ち運びも可能。鑑賞用やコレクション用など、さまざまな推し活シーンで活躍します。
■文房具アイデアコンテスト受賞作品を商品化
本商品は、当社主催の「第29回文房具アイデアコンテスト」でサンスター文具賞を受賞したアイデア『おしキモっペンケース』を、「ロクイチブング」として商品化したものです。
「勉強や仕事など、一人で頑張る時間に推しがそばで見守り、応援してくれたら心強い」という発想から生まれたアイデアで、アクリルスタンドを身近に飾りながら楽しめる点が高く評価されました。推し活をより身近に楽しめるアイテムとして商品化し、ユーザーの「あったらいいな」を形にしました。
【 商品概要 】
https://digitalpr.jp/table_img/2953/137599/137599_web_1.png
【 ロクイチブングとは 】
『ロクイチブング』は、当社主催の文房具アイデアコンテスト受賞作品を商品化したシリーズです。過去の受賞作品も含め、「あったらいいな」を形にしたアイデア文具を展開しています。創業当初から受け継がれる「企画とアイデアで挑戦し続ける」という精神のもと生まれた取り組みであり、その活動が評価され、創業者の命日である6月1日（ロクイチ）は、2007年に日本記念日協会より「アイデアの日」として認定されています。
■過去の受賞作品の商品化
ロクイチブング公式HP：https://www.sun-star-st.jp/campaign/rokuichi_bungu_6.1/index.html
本件に関するお問合わせ先
【一般のお客様 お問い合わせ先】
TEL：03-5835-0094 ※月〜金曜日（祝日を除く） 9：30〜17：00
【報道関係者 お問い合わせ先】
サンスター文具株式会社 マーケティング部 広報担当宛
TEL：03-5835-0302
関連リンク
『アクスタッツ』商品ページ
https://www.sun-star-st.jp/items/notice_260213/
ロクイチブング公式HP
https://www.sun-star-st.jp/campaign/rokuichi_bungu_6.1/index.html