『第2回 Mirai Music Resonance 合唱コンサート』が2026年09月02日(水) 19:00に第一生命ホール（東京都 中央区 晴海 1-8-9）にて開催されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

http://confetti-web.com/@/mrj

『Mirai Music Resonance 合唱コンサート』は、Mirai Music Resonance合唱団が、世界で活躍するバリトン・髙田智宏、テノール・鈴木准をはじめとする日本トップクラスのオペラ歌手、さらに東京フィルハーモニー交響楽団コンサートマスター・三浦章宏氏率いる特別オーケストラと共に、一般参加者と超一流音楽家が同じ舞台に立ち、ひとつの音楽を創り上げる、唯一無二の公演です。 昨年、サントリーホール・ブルーローズにて行った第1回公演は満席。 その熱狂と感動を経て、規模・内容ともに大きく進化した第2回公演を開催いたします。

コンセプト

この公演の背景にあるのは、日本の江戸文化に存在した「旦那衆」の精神です。 それは、単にお金を出して文化を支援するのではなく、自らも学び、体験し、その世界の奥深さに触れることで、人生そのものを豊かにしていく在り方。 文化を「支える側」と「享受する側」に分けるのではなく、 自らもその一部として関わる。 この日本人ならではの文化との関係性を、現代のクラシック音楽に実装したい。 その想いから、このプロジェクトは生まれました。

一般社団法人Mirai Music Resonance Japan代表理事・ソプラノ 柿澤寿枝メッセージ

これは、ただのアマチュア合唱コンサートではありません。 「とんでもない体験を共に」をキーワードに、合唱未経験者を含む一般参加者の方々が、8ヶ月の練習を経て、超一流音楽家と共に舞台に立ちます。 文化を支えるだけでなく、自らもその一部として生きる。 その在り方を、現代のクラシック音楽を通して実現させて参ります。 そしてこの舞台は、演奏者だけでなく、その場にいるすべての人によって創られます。 ぜひこの、新しい文化が生まれる瞬間に立ち会っていただけたら幸いです。

プログラム（予定） G.F.ヘンデル：オラトリオ『メサイア』 (抜粋) 佐藤眞：カンタータ『土の歌』より 「大地讃頌」 大西亜里：月夜の浜辺 *初演

開催概要

『第2回 Mirai Music Resonance 合唱コンサート』 開催日時：2026年09月02日(水) 19:00 会場：第一生命ホール（東京都 中央区 晴海 1-8-9） ■出演者 Mirai Music Resonance オーケストラ Mirai Music Resonance 合唱団

指揮：駒井ゆり子 コンサートマスター：三浦章宏 ソプラノ：今野沙知恵 アルト：杉山由紀 テノール：鈴木准 バス：髙田智宏 ピアノ：岩撫智子 作曲/ピアノ：大西亜里 司会：中井美穂 ■チケット料金 VIP席：20,000円 SS席：12,000円 S席：8,000円 A席：5,000円 （全席指定・税込）

チケットサイト「カンフェティ」 チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典 https://service.confetti-web.com