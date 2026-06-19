株式会社メタプラネットの株主優待プログラムに「Coincheck」追加

コインチェック株式会社

コインチェック株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：蓮尾 聡、以下、当社）が運営するアプリダウンロード数およびアクティブユーザー数国内No.1（※1）の暗号資産取引サービス「Coincheck」が、株式会社メタプラネット（本社：東京都港区、代表執行役CEO：サイモン・ゲロヴィッチ、以下 メタプラネット）の株主優待プログラムに追加されたことをお知らせいたします。

Coincheckの優待特典は、2026年6月30日時点でメタプラネット株を100株以上保有する株主様（※2）が対象です。さらに、優待特典の対象期間である2026年7月13日12:00から2026年8月16日23:59までの優待特典対象期間中に、新たにCoincheckの口座開設を完了していただいた方が対象となります。優待特典に応募いただいた株主様の中から抽選で1,550名様に総額2,000万円相当のビットコインを贈呈します（※3）。

優待特典の利用や応募の手順など詳細は、本日2026年6月19日付メタプラネットプレスリリース「コインチェック株式会社との株主優待プログラムに関するお知らせ(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/33500/46e75156/f71a/48cd/979e/d7cf28faf348/140120260619574871.pdf)」をご確認ください。

※1 当社2026年2月26日付プレスリリース「Coincheckアプリ、APAC Awards 2025『ベスト暗号資産アプリ』を受賞(https://corporate.coincheck.com/press/dUL4BpgO)」

※2 2026年６月30日現在のメタプラネット株主名簿に、メタプラネット株式を100株以上保有する株主として記載又は記録されている必要があります。ご参考として、同日を基準日とする場合の権利付最終日は２営業日前の2026年６月26日（金）となります。なお、上記は株主優待プログラムに関する対象株主および日程のご案内であり、同社の株式の取得その他の投資行動を勧誘又は推奨するものではありません。

※3 50名様に10万円相当のビットコイン、1,500名様に1万円相当のビットコインを贈呈いたします。

株式会社メタプラネットについて

株式会社メタプラネットは、日本初の上場ビットコイン・トレジャリー企業です。同社は、2024年にビットコイン戦略を採用して以降、2026年５月末時点で40,177BTCを保有しており、保有量ベースで世界第3位、アジア第1位の上場ビットコイン保有企業となっています。

同社は、ビットコインおよびデジタル資本市場が、日本および世界において、黎明期から制度化・機関化の段階へ移行していくと見据えています。そのなかで、ビットコインを活用する企業や投資家に対し、投資機会、金融商品および関連サービスを提供するプラットフォームとして、中心的な役割を担うことを目指しています。

今後も、ビットコインを中核とした金融エコシステムの構築を推進するとともに、BTCを裏付けとしたクレジット市場の拡大および金融インフラの発展に取り組んでまいります。

コインチェック株式会社について

コインチェック株式会社は「新しい価値交換を、もっと身近に」をミッションに掲げ、アクティブユーザー数国内No.1*およびアプリダウンロード数7年連続国内No.1**の個人向け暗号資産取引サービス「Coincheck(https://coincheck.com/ja/)」、法人や機関投資家の暗号資産取引・保管を支援する「Coincheck Prime(https://corporate.coincheck.com/prime)」、組込型暗号資産取引サービス「Coincheck CaaS(https://coincheck.com/ja/lp/caas)」をはじめ事業法人のオンチェーン関連ビジネスを支援する「Coincheck Partners(https://corporate.coincheck.com/partners)」を展開しています。東証プライム市場上場マネックスグループ株式会社、米NASDAQ上場Coincheck Group N.V.のグループ企業として透明性・信頼性・安全性のもとで、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産やブロックチェーン技術が生み出す「新しい価値交換」を提供しています。

* 参考：当社2026年2月26日付プレスリリース「Coincheckアプリ、APAC Awards 2025「ベスト暗号資産アプリ」を受賞(https://corporate.coincheck.com/press/dUL4BpgO)」

** 対象：国内の暗号資産取引アプリ 期間：2019年1月～2025年12月 データ協力：AppTweak

商号：コインチェック株式会社（英語表記：Coincheck, Inc.）

本社：〒150-6227 東京都渋谷区桜丘町1番4号 渋谷サクラステージ SHIBUYAサイド27階

設立：2012年8月28日

代表取締役：蓮尾 聡

暗号資産交換業登録：関東財務局長 第00014号

コインチェック株式会社コーポレートサイト：https://corporate.coincheck.com/