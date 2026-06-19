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DeSCヘルスケアと2026年度研究計画を公募 国民の健康増進につながるテーマにデータ無償提供
国内最大規模の診療データベースを持つメディカル・データ・ビジョン株式会社（東京都千代田区、以下 MDV）は株式会社ディー・エヌ・エーのグループでヘルスケア事業を展開するDeSCヘルスケア株式会社（同渋谷区、以下 DeSC）と、国民の健康増進、未病対策や重症化予防につながる医療データベースの研究計画・デーマを公募し、審査を経て採択されたテーマにMDVの医療機関データベースとDeSCの保険者データベース、それぞれを無償で提供します。
【目的と背景】
リアルワールドデータを用いた研究は近年、普及しつつあり、その研究成果が臨床現場に応用されるケースが増えてきています。MDVとDeSCが医療データベースの研究計画・テーマを公募し、無償で医療データベースを提供するのは、国民の健康増進・未病対策や重症化予防・健康寿命延伸への糸口となるエビデンスを創出し、医学・医療・公衆衛生領域の発展に貢献することを目的としています。また、医療機関由来のMDVデータベースと保険者由来のDeSCデータベースの２つのデータベース（※）を活用して、国民の健康増進につながる成果が期待される研究のほか、社会実装を見据えたエビデンスの創出を期待します。
※MDVデータベースとDeSCデータベースは相互にリンケージされていないため、それぞれのデータを個別に解析していただきます。
応募していただいた研究計画・テーマの中から、複数の外部データ分析専門家で構成する審査委員会で審査し、データを無償提供するテーマを決定します。
【公募要項】
応募種類は、Wordファイルでご提出ください。
※公募要項は随時、変更する場合があります。リンク先より最新の要項をご確認ください。
公募要項：https://desc-hc.co.jp/reserch/20260619
●応募締切
2026年7月8日（水）（期限厳守）
なお、不備のある書類は受け付けられないことをご理解ください。
●研究期間
2028年3月31日まで
採用された後、データ提供にあたってはご所属施設とMDVとDeSCの間でデータ利用許諾契約を締結する必要があります。
●データ概要（データ項目の詳細については下記事務局までお問い合わせください）
・MDVデータ（医療機関データ）：匿名加工されたDPCデータ・レセプトデータ、検査値データ 実患者数は2026年5月末で6,242万人、施設数は915（がん拠点350施設を含む）
・DeSCデータ（保険者データ） ：加入者台帳、健康診断情報、レセプトデータ、ライフログデータ（歩数等）、アンケートデータ（QOL/WPAI等）等に基づき作成された匿名加工情報（データソース：健康保険組合、国民健康保険および後期高齢者医療制度）
●審査について
複数名の構成員（非公開）による外部審査委員会により審査します。審査の公正性を保つために、応募書類は応募者名を伏せた上で、審査員に研究計画・データを審査していただきます。採択数は最大2件を予定しております。なお、審査内容については公開しません。
本件に関するお問合わせ先
メディカル・データ・ビジョン株式会社
RWD事業企画本部
e-mail:rwd_customer@mdv.co.jp
関連リンク
公募要項
https://desc-hc.co.jp/reserch/20260619
リアルワールドデータを用いた研究は近年、普及しつつあり、その研究成果が臨床現場に応用されるケースが増えてきています。MDVとDeSCが医療データベースの研究計画・テーマを公募し、無償で医療データベースを提供するのは、国民の健康増進・未病対策や重症化予防・健康寿命延伸への糸口となるエビデンスを創出し、医学・医療・公衆衛生領域の発展に貢献することを目的としています。また、医療機関由来のMDVデータベースと保険者由来のDeSCデータベースの２つのデータベース（※）を活用して、国民の健康増進につながる成果が期待される研究のほか、社会実装を見据えたエビデンスの創出を期待します。
※MDVデータベースとDeSCデータベースは相互にリンケージされていないため、それぞれのデータを個別に解析していただきます。
応募していただいた研究計画・テーマの中から、複数の外部データ分析専門家で構成する審査委員会で審査し、データを無償提供するテーマを決定します。
【公募要項】
応募種類は、Wordファイルでご提出ください。
※公募要項は随時、変更する場合があります。リンク先より最新の要項をご確認ください。
公募要項：https://desc-hc.co.jp/reserch/20260619
●応募締切
2026年7月8日（水）（期限厳守）
なお、不備のある書類は受け付けられないことをご理解ください。
●研究期間
2028年3月31日まで
採用された後、データ提供にあたってはご所属施設とMDVとDeSCの間でデータ利用許諾契約を締結する必要があります。
●データ概要（データ項目の詳細については下記事務局までお問い合わせください）
・MDVデータ（医療機関データ）：匿名加工されたDPCデータ・レセプトデータ、検査値データ 実患者数は2026年5月末で6,242万人、施設数は915（がん拠点350施設を含む）
・DeSCデータ（保険者データ） ：加入者台帳、健康診断情報、レセプトデータ、ライフログデータ（歩数等）、アンケートデータ（QOL/WPAI等）等に基づき作成された匿名加工情報（データソース：健康保険組合、国民健康保険および後期高齢者医療制度）
●審査について
複数名の構成員（非公開）による外部審査委員会により審査します。審査の公正性を保つために、応募書類は応募者名を伏せた上で、審査員に研究計画・データを審査していただきます。採択数は最大2件を予定しております。なお、審査内容については公開しません。
本件に関するお問合わせ先
メディカル・データ・ビジョン株式会社
RWD事業企画本部
e-mail:rwd_customer@mdv.co.jp
関連リンク
公募要項
https://desc-hc.co.jp/reserch/20260619