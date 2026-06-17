『ポーカーチェイス』が人気ゲーム「魔法少女ノ魔女裁判」と初コラボ！6/24 ～ 7/15 期間限定イベント開催！

株式会社Skyfall

株式会社Skyfall（東京都港区 代表取締役社長：長谷川 智一、以下Skyfall）が運営するバトロワ式テキサスホールデムポーカーゲーム『ポーカーチェイス』は、人気ゲーム「魔法少女ノ魔女裁判」と、2026年6月24日（水）～ 7月15日（水）の期間限定でコラボイベントを開催することが決定しました。

■プレイアブルキャラ（5名）

- 開催期間：2026年6月24日（水）メンテナンス明け ～ 7月15日（水）11:59- 紹介PV：https://youtu.be/3mgN4JQbJhc「桜羽エマ（CV:三木谷奈々）」「二階堂ヒロ（CV:東雲はる）」「橘シェリー（CV:柊優花）」「宝生マーゴ（CV:樹冬華）」「沢渡ココ（CV:比良坂芽衣）」

■「魔法少女ノ魔女裁判」×『ポーカーチェイス』コラボキャンペーン概要

１.「コラボ限定ピックアップスロット」開催

２.「コラボ開催記念ログインボーナス」開催

３.「コラボコイン【魔女ノ証拠】獲得ランキングイベント」開催

４.「コラボコイン【魔女ノ証拠】交換イベント」開催

５.「コラボ開催記念トーナメント」開催

６.「コラボ開催記念フォロー&リポストキャンペーン」実施

１.「コラボ限定ピックアップスロット」開催

プレイアブルキャラとして「桜羽エマ」「二階堂ヒロ」「橘シェリー」「宝生マーゴ」「沢渡ココ」が登場するスロットを開催します。

※各スロットの内容の詳細は、ゲーム内でご確認ください。

- 開催期間：2026年6月24日（水）メンテナンス明け ～ 2026年7月15日（水）11:59

【コラボ限定ピックアップスロット登場 装飾品一覧】

２.「コラボ開催記念ログインボーナス」開催

コラボ開催期間中に、『ポーカーチェイス』にログインすることで、コラボ記念ログインボーナスをプレゼントします。累計で7日目までカウントされるログインボーナスで、累計のログイン日数に応じて報酬を獲得できます。

- 開催期間：2026年6月24日（水）メンテナンス明け ～ 2026年7月15日（水）11:59

※6月24日（水）のメンテナンス前にログインされた方は、翌日6月25日（木）より受け取り可能となります。

【ログインボーナス一覧】- 1日目：コラボコイン【魔女ノ証拠】500枚- 2日目：コラボホーム背景【魔法少女ノ魔女裁判】- 3日目：コラボコイン【魔女ノ証拠】200枚- 4日目：コラボコイン【魔女ノ証拠】100枚- 5日目：コラボコイン【魔女ノ証拠】200枚- 6日目：コラボコイン【魔女ノ証拠】100枚- 7日目：コラボコイン【魔女ノ証拠】500枚

３.「コラボコイン【魔女ノ証拠】獲得ランキングイベント」開催

コラボ開催期間中に「コラボコイン【魔女ノ証拠】」の総獲得枚数を競う、獲得ランキングイベントを開催します。順位に応じてイベント限定称号を入手できます。

- 開催期間：2026年6月24日（水）メンテナンス明け ～ 2026年7月15日（水）11:59

４.「コラボコイン【魔女ノ証拠】交換イベント」開催

コラボ開催期間中に、ランク戦やイベントミッションを通して「コラボコイン【魔女ノ証拠】」を獲得できます。

獲得したコラボコインは、限定装飾品やキャラクターの進化に必要なアイテムなどと交換することができます。

- 開催期間：2026年6月24日（水）メンテナンス明け ～ 2026年7月15日（水）11:59

【「コラボコイン【魔女ノ証拠】」獲得数ボーナスについて】

さらにコラボ開催を記念して、コラボキャラクターの所持種類数に応じて「コラボコイン【魔女ノ証拠】」が増加します。

※対象コラボキャラ：「桜羽エマ」「二階堂ヒロ」「橘シェリー」「宝生マーゴ」「沢渡ココ」

- 1キャラ所持時：50%UPボーナス- 2キャラ所持時：150%UPボーナス- 3～5キャラ所持時：300%UPボーナス

※最大3キャラまで獲得数ボーナスが増加します。

【コラボコイン交換限定装飾品】

※イベント終了時にショップでの交換ができなくなります。

※交換方法は、ゲーム内でご確認ください。

【コラボコイン獲得方法】- ランク戦報酬- コラボミッションの達成報酬- ウィークリーミッションの達成報酬- 期間限定ログインボーナス- トーナメント報酬

５.「コラボ開催記念トーナメント」開催

コラボ開催を記念して、「魔法少女ノ魔女裁判」コラボ開催記念トーナメントを開催します。

順位に応じたPCMや「コラボコイン【魔女ノ証拠】」を獲得できるトーナメントを是非お楽しみください！

- 開催期間：2026年6月24日（水） ～ 2026年7月14日（火）【開催形式】

「通常」「DEEP」の2つの形式をご用意しております。

「DEEP」と記載のあるトーナメントは、最大所要時間が4時間程度のストラクチャーとなっており、従来の形式と比較すると、ポーカーの実力が反映されやすい形式です。

【トーナメント報酬】- 上位10名：オールインエフェクト【反論】- 上位50名：コラボテーブル【裁判】、コラボトランプ【ゴクチョー】、コラボチップ【蝶々】- 順位に応じたPCM- 順位に応じたコラボコイン【魔女ノ証拠】

※報酬は各トーナメントの参加人数により変動しますので、詳細はゲーム内をご確認ください。

６.「コラボ開催記念フォロー&リポストキャンペーン」実施

本キャンペーン開催期間中に公式X（旧Twitter）(https://x.com/PokerChase_JP)をフォローし、専用ハッシュタグ「#ポカチェまのさばコラボ」をつけてポスト、またはリポストしていただくことで応募完了となります。

応募していただいた方の中から抽選で各1名様（計5名様）にゲーム「魔法少女ノ魔女裁判」コラボキャラクターの『ポーカーチェイス』内プレイアブルキャラをプレゼントします。

また、抽選で1名様にコラボキャラクターを演じられたメインキャスト5名の寄せ書きサイン色紙をプレゼントします。寄せ書きサイン色紙には裏面に当選者様の宛名を記載させていただきます。

- 開催期間：2026年6月17日（水）17:00 ～ 6月23日（火）11:59- 『ポーカーチェイス』公式X（旧Twitter）：https://x.com/PokerChase_JP

■魔法少女ノ魔女裁判について

シナリオ制作会社「Re,AER」発のオリジナルブランド・Acaciaによるゲーム。【魔女】候補として捕らえられた13人の少女たちが、「魔女裁判」で自分たちの中から処刑対象を選ぶことを迫られる、魔法議論ミステリーアドベンチャー。

制作にあたって行われたクラウドファンディングでは、目標額の3,000％以上の支援を集め、2025年7月18日に発売されたSteam版は50万本以上を売り上げ、Nintendo Switch版の予約が開始された直後に各種店舗の予約ランキングで1位になるなど、ますます盛り上がりを見せています！

・公式サイト：https://manosaba.com/

・ジャンル：魔法議論ミステリーアドベンチャーゲーム

・プラットフォーム：Nintendo Switch(TM) / Steam(R)

・Steam ダウンロード版発売日：2025年7月18日（金）

・Nintendo Switch版発売予定日：2026年7月9日（木）

・権利表記：(C)Re,AER LLC. ,Acacia,2024

■『ポーカーチェイス』について

本作はテキサスホールデムポーカーを採用しており、プレイヤーに配られた2枚のカードとテーブル上に追加されていく5枚の共通カード（コミュニティカード）の、計7枚から5枚を使って手役を作り、その役の強さによって勝敗が決まります。

手持ちのチップがなくなった順番でそのゲームから脱落・順位が確定していくバトロワ式のルールとなっているため、相手からチップを総取りし、1位を目指していくゲームです。

・サイトURL ：https://poker-chase.com/

・プラットフォーム：iOS(https://apps.apple.com/jp/app/id1549646582) / Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cbet.pokerChase) / PCブラウザ(https://game.poker-chase.com/play/index.html)

・利用料金 ：ダウンロード無料/一部課金

・権利表記 ：(C) 2026 Skyfall Inc. All Rights Reserved.

■Skyfallについて

企業名 ：株式会社Skyfall

代表者 ：代表取締役社長 長谷川 智一

所在地 ：（東京本社）東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー19階

（新潟オフィス）新潟県新潟市中央区東大通2丁目4番10号 日本生命新潟ビル7階

事業内容 ：リワードマーケティングプラットフォーム事業・その他事業

設立 ：2017年10月

従業員数 ：208名（2026年3月末）

資本金 ：7,939万3,750円

ホームページ：https://skyfall.co.jp/