株式会社メディアキャスト(本社：東京都品川区、代表取締役：杉本 孝浩、以下メディアキャスト)は、パナソニック コネクトグループを通じて、株式会社テレビ朝日へ、データ放送用CMS(コンテンツ管理システム)を納入したことを発表します。





今回納入したシステムは、放送局におけるデータ放送を起点としたクロスメディア用CMSとして圧倒的な納入実績を持つメディアキャストの「DataCaster Contribute(データキャスター コントリビュート)」をベースに構築されました。





テレビ放送局のCMSでは、ARIB(電波産業会)規格準拠などの厳しい運用制限や、放送特有の運用機能への対応が求められ、非常に難易度が高いとされています。本システムは、テレビ朝日の運用仕様に合わせた機能拡充と操作性の向上、外部システムからの更新情報を自動収集し、データ放送を中心にマルチデバイス向けに迅速に配信する「クロスプラットフォーム配信」の環境を実現しました。





今回の採用にあたっては、メディアキャストのデータ放送関連の技術力と実績、パナソニック コネクトのシステムインテグレーションにおける信頼性が高く評価されました。メディアキャストは、今後もパートナー企業各社と共に、次世代放送サービスを支える高度なクロスメディアソリューションを提供してまいります。









■「DataCaster Contribute」について

「DataCaster Contribute」は、データ放送送出システムとして国内最多の稼働実績を誇る「DataCaster M3(データキャスター エムスリー)」の運用装置としても搭載されており、国内120台以上の多数の導入実績を持つコンテンツ管理システム(CMS)です。

URL： https://www.mcast.co.jp/products/datacaster-contribute/





DataCaster Contribute 概念図





■株式会社メディアキャストについて

メディアキャストは、データ放送を起点とする放送事業者によるクロスメディア展開を支援する会社で、これらに必要な様々な自社技術を有している国内唯一の専門会社です。とくにデータ放送関連では、コンテンツ制作ツールやCMSなどの運用システム、送出機器などの製品群は、NHK(日本放送協会)、民放キー局、地方局、CATV局、ならびにコンテンツ制作会社などで多数採用され、デジタルデータ放送業界ではデファクトスタンダード製品として位置付けられています。





【会社概要】

会社名 ： 株式会社メディアキャスト

代表者 ： 代表取締役 杉本 孝浩

所在地 ： 東京都品川区東五反田5-25-16 MLJ五反田ビル3階

設立 ： 2003年1月

URL ： https://www.mcast.co.jp/