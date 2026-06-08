昭和株式会社、皇方NMNシリーズの製品情報を日本市場向けに整理
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351751/images/bodyimage1】
昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。皇方NMNシリーズについて、日本市場向けの製品情報を整理します。
健康食品のラインアップが広がる中、生活者には製品ごとの違いを確認しやすい資料が求められています。昭和株式会社では、皇方NMNシリーズについて、原材料、内容量、利用目安、保存方法、製造管理の考え方を整理します。
今後は、昭和堂 大塚店とオンライン情報を連携させ、昭和株式会社のNMN関連健康食品として基本情報を確認しやすい構成へ更新してまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社（Showa Co., Ltd.）は、健康食品関連事業および東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」を通じ、日本市場向けの製品情報発信を進めています。皇方NMNシリーズについて、日本市場向けの製品情報を整理します。
健康食品のラインアップが広がる中、生活者には製品ごとの違いを確認しやすい資料が求められています。昭和株式会社では、皇方NMNシリーズについて、原材料、内容量、利用目安、保存方法、製造管理の考え方を整理します。
今後は、昭和堂 大塚店とオンライン情報を連携させ、昭和株式会社のNMN関連健康食品として基本情報を確認しやすい構成へ更新してまいります。
なお、本発表は健康食品に関する情報提供、品質管理、表示確認の取り組みをお知らせするものであり、医薬品のような表示を目的とするものではありません。健康食品は医薬品ではありません。
【会社概要】
会社名：昭和株式会社
英文名：Showa Co., Ltd.
設立：1993年
事業内容：健康食品、機能性栄養製品、ヘルスケア関連商品の企画・展開
関連拠点：昭和堂 大塚店（東京・大塚）
配信元企業：昭和株式会社
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