DUPLANTISからPALTRINIERIまで、第30回フェアプレイ・メナリーニ国際賞 が開催





ローマ、, 2026年6月5日 /PRNewswire/ -- 忘れがたい偉業で世界を制覇した人たちがいる一方で、キャリア全体を忠誠と尊敬の模範とした人たちもいます。これらは、第30回フェアプレイ・メナリーニ国際賞の主役たちであり、受賞者は、イタリア国内オリンピック委員会（CONI）の名誉の殿堂において発表されました。



Press conference presenting the 30th Fair Play Menarini International Award



フットボールから水泳、フェンシング、パラリンピックのスキー競技、さらには陸上競技、バスケットボール、スピードスケート、バレーボールに至るまで、2026年の本アワードでは、世界中のファンやスポーツ愛好家を熱狂させ、競技の場以外でもその存在感を示し続けているチャンピオンたちが一堂に会します。

「フェアプレイ・メナリーニ賞の30周年を記念して、イタリアスポーツの歴史とその価値観に彩られたこのCONI名誉の殿堂に集えることを嬉しく思います。30年という年月は重要な節目であり、歴史そのものです。確固たる基盤の上に築かれたこの道のりは、数多くのチャンピオンを輩出してきました」と、Luciano Buonfiglio（CONIの社長）は述べています。「今日は、3人の非常に若い人たちが表彰されるということで、特に嬉しく思っています。これは、単なるメダル以上の意味を持つメッセージなのです。彼らは倫理観、尊敬、誠実さを示しており、これは支持され、促進されるべき重要な価値観です。この3人の若者は、そのいい例です。

第30回大会の注目選手の一人に、世界記録保持者であり、棒高跳び界のレジェンドであるArmand Duplantis氏が名を連ねています。サッカー界を代表するのは、イタリアスポーツ史上最も愛されたスター選手の一人であるGianfranco Zola氏です。彼らに加え、水泳界の第一人者であるGregorio Paltrinieri氏、イタリアバスケットボール界の顔であるAchille Polonara氏、競歩の女王のAntonella Palmisano氏、パラリンピックスキーのスターであるChiara Mazzel氏、そしてオリンピックチャンピオンでありイタリアフェンシングのアンバサダーを務めるDaniele Garozzo氏が名を連ねています。

また、フェアプレイ・メナリーニ賞のイベントには、イタリアのスピードスケート界の成功を支えてきた中心人物であるDavide Ghiotto氏、Andrea Giovannini氏、そしてMichele Malfati氏に加え、イタリアバレーボール界を代表する選手の一人であるSimone Anzani氏も登壇します。

7月2日、フィレンツェのフィレンツェ五月音楽祭劇場（Teatro del Maggio Musicale Fiorentino）で、第30回フェアプレイ・メナリーニ国際賞の授賞式が開催されます。国際スポーツ界の著名な人物たちを称えるこのイベントは、今年もSky TG24との協力により放送されます。このイベントにはRachele Sangiuliano、Michele Cagiano、Omar Schillaci、そしてFederico Buffaといった伝説的なスポーツ解説者たちも登壇します。

フェアプレイに年齢の壁はありません。そのことを証明したのが、「ヤング・アスリート」フェアプレイ・メナリーニ賞を受賞したMatteo Pasqualetti氏、Gloria Tinaburri氏、Alberto Belluzzi氏の3人です。競技においても、人生においても、「フェアプレイ」とは日々自ら選択するものだと、私たちに改めて気づかせてくれる3人の若者たちです。

「フェアプレイ・メナリーニ国際賞は、30年にわたり、勝利だけでなく、スポーツに対する姿勢においてもその名を刻んできた選手たちを称えてきました。」 と、 Fair Play Menarini Foundationの理事を務める Luca Lastrucci氏とValeria Speroni Cardi氏、そしてFilippo Paganelli氏は述べています。 「今年の受賞者たちの物語は、尊敬、忠誠心、そして公正さという価値観が、今もなお世代を超えて人々を結びつけ、ピッチの上でも外でもスポーツを愛する人々の心に響き続けるものであることを改めて教えてくれます。」

グランドフィナーレに先立ち、第30回に向けたイベントとして、6月15日にフィレンツェで特別賞のFiamme Gialle「スタディ・アンド・スポーツ」賞の授賞式が開催されます。この賞は、学業と競技スポーツの両立に成功した若き才能を称えるものです。

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Press conference presenting the 30th Fair Play Menarini International Award



（日本語リリース：クライアント提供）

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