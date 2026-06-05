浦和レッズとのコラボCM、6 月6 日より公開開始 『HOME』をコンセプトにまちづくりへの想いをストーリー展開
ポラスグループ ポラス株式会社（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：中内 晃次郎）は、浦和レッズとコラボレーションし、新たな企業ブランドCM『HOME と呼ばれる、まちをつくる』篇（30 秒・60 秒）を制作いたしました。本CMは6 月6 日（土）より、YouTube およびテレビ（6 月21 日以降）にて順次公開します。
併せて、6 月6 日（土）の明治安田J1 百年構想リーグ プレーオフラウンド 第2 戦 ファジアーノ岡山戦に、埼玉スタジアム２〇〇２に設置されたオーロラビジョンにおいて、試合前及びハーフタイム時に放映されます。
【新企業ブランドCM ストーリー】
『HOME と呼ばれる、まちをつくる』篇（60 秒・30 秒）
サッカー界における「HOME」とは、単なるスタジアムではなく、サポーターや地域の人々が心を一つにする「まちそのもの」を象徴する言葉です。
ポラスグループは単に家（HOME）を建てるだけではなく、そこに暮らす方々が誇りを持ち、人生を豊かに育める「まち」の創造を目指しています。本CM では、共通するキーワード「HOME」に、私たちが理想とするこれからのまちづくりについて、理念と想いを込めて表現しています。
【公開概要】
タイトル：『HOME と呼ばれる、まちをつくる』篇（60 秒・30 秒）
公開開始日：2026 年6 月6 日（土）
公開先：・テレビ（関東ローカル提供番組・6 月21 日以降）
・ポラス公式YouTube チャンネル
・ポラスグループ広告ギャラリー https://www.polus.co.jp/gallery/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351423/images/bodyimage1】
配信元企業：ポラス株式会社
併せて、6 月6 日（土）の明治安田J1 百年構想リーグ プレーオフラウンド 第2 戦 ファジアーノ岡山戦に、埼玉スタジアム２〇〇２に設置されたオーロラビジョンにおいて、試合前及びハーフタイム時に放映されます。
【新企業ブランドCM ストーリー】
『HOME と呼ばれる、まちをつくる』篇（60 秒・30 秒）
サッカー界における「HOME」とは、単なるスタジアムではなく、サポーターや地域の人々が心を一つにする「まちそのもの」を象徴する言葉です。
ポラスグループは単に家（HOME）を建てるだけではなく、そこに暮らす方々が誇りを持ち、人生を豊かに育める「まち」の創造を目指しています。本CM では、共通するキーワード「HOME」に、私たちが理想とするこれからのまちづくりについて、理念と想いを込めて表現しています。
【公開概要】
タイトル：『HOME と呼ばれる、まちをつくる』篇（60 秒・30 秒）
公開開始日：2026 年6 月6 日（土）
公開先：・テレビ（関東ローカル提供番組・6 月21 日以降）
・ポラス公式YouTube チャンネル
・ポラスグループ広告ギャラリー https://www.polus.co.jp/gallery/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351423/images/bodyimage1】
配信元企業：ポラス株式会社
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