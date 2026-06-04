調査レポート：子育て世帯における「スケジュール共有アプリ」市場調査2026（株式会社コズレ）
子育て情報メディア「コズレマガジン」を運営する株式会社コズレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大希、以下コズレ）は、2026年1～2月に実施した「子育て世帯における『スケジュール共有アプリ』市場調査2026」について結果をまとめ、本日レポートを発行いたします。
概要
本調査では、3歳以上の子どもを持つ家庭においてスケジュール共有アプリを利用しているのは約37.6%にとどまり、未利用層が約62.4%と多数を占めることがわかった。未利用の最大の理由は「アプリを使う必要性を感じない」が約45.8%で最多となり、機能や価格以前に必要性認識の喚起が課題であることが示された。
ブランド別では、認知・利用経験・最初の選択・比較検討のいずれにおいても「TimeTree」が突出した。知っているアプリでは約82.2%、利用したことがあるアプリでも約79.5%に達し、子育て世帯において事実上の標準的な存在となっていることが明らかとなった。検討対象も「TimeTree」と「Googleカレンダー」にほぼ収れんしている。
利用目的は「家族の予定管理」が約95.9%でほぼ全員に共通し、「子どもの行事／習い事の管理」が約75.3%で続いた。選定時に最も重視した点は「共有のしやすさ」が約65.8%で突出し、「無料で使えること」約19.2%を大きく上回り、価格よりも共有体験そのものが決定要因となっていることが示された。
利用アプリを知ったきっかけは「家族からの紹介」が約34.2%で最多となり、口コミ型の浸透が中心であることがうかがえた。また、アプリを使い始めた時期は「妊娠前から使っていた」が約56.2%と最多であり、子育てを機に新規導入するというより、既存の習慣を子育て期にも継続している実態が示唆された。
調査項目
●あなた自身について（居住地・就労状況・年齢・性別）
●お子さん（一番上）の今の月齢
●家族とスケジュールを共有するためのアプリの利用有無
●最初にアプリの利用を検討し始めた時期（子の月齢）
●家族でアプリを使い始めた時期
●知っているスケジュール共有アプリ
●これまで利用したことがあるスケジュール共有アプリ
●スケジュール共有アプリの利用目的
●最初に比較検討したブランド
●最初に利用したスケジュール共有アプリ
●そのアプリを利用した理由
●選んだ理由の中で最も重視した点
●利用アプリを知ったきっかけ（認知経路）
●検討したが選ばなかった理由
●スケジュール共有アプリを利用していない理由
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/19554（レポートURL）
調査
調査主体：コズレ子育てマーケティング研究所
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：3歳以上の子どもを持つ親
調査期間：2026年1月8日～2026年2月5日
有効回答者数：194名
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましてはお気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは“子育ての喜びをもっと大きく！”を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
この会員の属性情報と行動履歴情報を集積した国内最大級の「子育てビッグデータ」を活用し、クライアント様に対して各種マーケティングソリューションのご提供や新商品開発のご支援をしております。
＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ / Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川
TEL：03-6265-6877 Mail：pr@cozre.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351291/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社コズレ
概要
本調査では、3歳以上の子どもを持つ家庭においてスケジュール共有アプリを利用しているのは約37.6%にとどまり、未利用層が約62.4%と多数を占めることがわかった。未利用の最大の理由は「アプリを使う必要性を感じない」が約45.8%で最多となり、機能や価格以前に必要性認識の喚起が課題であることが示された。
ブランド別では、認知・利用経験・最初の選択・比較検討のいずれにおいても「TimeTree」が突出した。知っているアプリでは約82.2%、利用したことがあるアプリでも約79.5%に達し、子育て世帯において事実上の標準的な存在となっていることが明らかとなった。検討対象も「TimeTree」と「Googleカレンダー」にほぼ収れんしている。
利用目的は「家族の予定管理」が約95.9%でほぼ全員に共通し、「子どもの行事／習い事の管理」が約75.3%で続いた。選定時に最も重視した点は「共有のしやすさ」が約65.8%で突出し、「無料で使えること」約19.2%を大きく上回り、価格よりも共有体験そのものが決定要因となっていることが示された。
利用アプリを知ったきっかけは「家族からの紹介」が約34.2%で最多となり、口コミ型の浸透が中心であることがうかがえた。また、アプリを使い始めた時期は「妊娠前から使っていた」が約56.2%と最多であり、子育てを機に新規導入するというより、既存の習慣を子育て期にも継続している実態が示唆された。
調査項目
●あなた自身について（居住地・就労状況・年齢・性別）
●お子さん（一番上）の今の月齢
●家族とスケジュールを共有するためのアプリの利用有無
●最初にアプリの利用を検討し始めた時期（子の月齢）
●家族でアプリを使い始めた時期
●知っているスケジュール共有アプリ
●これまで利用したことがあるスケジュール共有アプリ
●スケジュール共有アプリの利用目的
●最初に比較検討したブランド
●最初に利用したスケジュール共有アプリ
●そのアプリを利用した理由
●選んだ理由の中で最も重視した点
●利用アプリを知ったきっかけ（認知経路）
●検討したが選ばなかった理由
●スケジュール共有アプリを利用していない理由
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/19554（レポートURL）
調査
調査主体：コズレ子育てマーケティング研究所
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：3歳以上の子どもを持つ親
調査期間：2026年1月8日～2026年2月5日
有効回答者数：194名
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましてはお気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは“子育ての喜びをもっと大きく！”を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
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＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ / Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川
TEL：03-6265-6877 Mail：pr@cozre.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351291/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社コズレ
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