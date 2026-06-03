¥¦¥©ー¥¿ー¥º¡¢Xevo MRT P10 MS ¤Ë¤è¤ê¥Ù¥ó¥Á¥È¥Ã¥× ·¿¹âÊ¬²òÇ½¼ÁÎÌÊ¬ÀÏ·×¤ËÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤´¶ÅÙ¤È¥¹¥Ôー¥É¤ò¼Â¸½¡¢¥Þ¥ë¥Á¥ª¥ß¥¯¥¹¸¦µæ¤ò²ÃÂ®

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Waters Xevo MRT P10 MS introduces unrivaled sensitivity and speed to benchtop HRMS, enabling deeper biological insight for next-generation multiomics, therapeutic, and high-throughput workflows.
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508.498.9732
molly_gluck@waters.com
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