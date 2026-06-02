センコー株式会社は、ホームケアライフスタイルブランド「Aroma Fresco」を今夏より発売いたします。

【Aroma Fresco（アロマフレスコ）】

自然の力で、毎日の「きれい」を美しく。

Aroma Fresco（アロマフレスコ）は、「Innovation meets Nature」をコンセプトに、自然の力と現代の感性を融合したホームケアライフスタイルブランドとして、今夏よりクリーナーや食器用洗剤などのホームケア製品の展開をスタートいたします。

毎日何気なく行う掃除や炊事の時間を、心地よいアロマに包まれる豊かなひとときへ。植物由来成分をベースにした処方と、上質で洗練されたデザインにより、使うたびに暮らしを整えます。

【掃除や炊事の時間を、心地よいアロマタイムへ】

Aroma Frescoの香りは、日本の調香師と製品開発チームが幾度もの試作と検証を重ねて開発しました。

自然への配慮と日常での使いやすさの両立を目指し、毎日安心して心地よく使える処方を追求しています。

今シーズンの香りには、爽やかさと奥行きを併せ持つ「グリーンベルガモット」を採用。日々の家事時間を、心地よい香りの時間へと変えていきます。

【植物由来成分を主体とした処方】

Aroma Frescoは、サトウキビやトウモロコシ由来の界面活性剤をはじめ、植物由来成分をベースとした処方を採用しています。

＊配合成分の例

グレープフルーツ果皮油, ベルガモット精油, アロエベラ液汁, レモングラス抽出液,ビルベリー葉エキス, ワイルドタイムエキス, セージエキス, ローズマリーエキス, シラカバエキス,マンダリンオレンジ果皮エキス

※製品ごとに配合成分は異なります。

【安心の日本製、環境に応えるものづくり】

Aroma Frescoは、洗剤液はもちろん、ボトル・トリガー・ポンプなどの主要パーツに至るまで国内生産にこだわっています。

また、ボトルには飲料用リサイクルPET素材を採用し、資源循環にも配慮しています。

毎日使うものだからこそ、品質と環境への責任を大切に。

Aroma Frescoは、これからの暮らしに寄り添う新しいホームケアのあり方を提案します。

価格帯は1,800～2,200円を想定しています。

【会社概要】

会社名：センコー株式会社

所在地：兵庫県小野市黒川16

代表者：代表取締役 長谷川 幸治

事業内容：マット、ラグ、インテリアスリッパ、バストイレ用品、キッチン用品、その他生活関連用品の企画・製造・販売

WEB: https://senko-int.co.jp/