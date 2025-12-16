高脂血症治療薬スタチンに新たな可能性、PD-L1のUBL3化修飾を介した輸送制御を解明

＜今後の展開＞本研究により、PD-L1がUBL3化修飾によってsEVに輸送されるという新しい免疫制御メカニズムが明らかになりました。これは、がん細胞が免疫から逃れる分子機構を理解するうえで重要な発見です。また、スタチンがUBL3化を阻害し、PD-L1の分泌を抑えることから、既存の生活習慣病治療薬をがん免疫療法に応用できる可能性が示されました。今後は、UBL3化阻害剤としてのスタチンに着目した臨床研究を発展させることで、がん免疫療法に対する新しい併用療法の開発や、他の免疫関連分子への応用研究が期待されます。これにより、がん治療の個別化と治療効果のさらなる向上が見込まれます。＜用語解説＞注1) Ubiquitin like-3(UBL3): UBL3は、ユビキチンに類似した構造を持つ翻訳後修飾因子であり、特定のタンパク質をsEVへ輸送する役割を担う。Ubl3欠損マウスから精製した血中のsEV内の総タンパク質量が、野生型と比較して約60%減少しており、UBL3が細胞間シグナル伝達やがん関連タンパク質の分泌制御に重要であることが示唆されている。注2) 小型細胞外小胞(small extracellular vesicle, sEV)：sEVの一部は、エクソソームとも呼称され、ほぼ全ての細胞種から放出される小胞であり、産生細胞に由来する特定のタンパク質やmiRNAを内包し標的細胞に再び取り込まれることで新たな細胞間コミュニケーションとして働き、がん転移や神経筋変性などの疾患を含めた様々な生命現象に関与している。注3) 翻訳後修飾：翻訳されたタンパク質に対して、リン酸基、アセチル基、脂質、タンパク質など修飾因子が付加される現象を翻訳後修飾と呼ぶ。合成されたタンパク質の多くは翻訳後修飾による制御を受け、様々な生命現象に関与していることから、翻訳後修飾に対する阻害剤は医薬応用されている。注4) UCSC Xena：公開されている大規模ながんゲノムや、臨床データセットをウェブブラウザ上で簡便に可視化、解析できるツール。＜文献情報＞論文タイトル：Statins attenuate PD-L1 sorting to small extracellular vesicles dependent on ubiquitin-like 3 modification著者：上田洋司1）、嶋田善久2）、永岡唯宏1）、竹中一希1）、吉岡祐亮3）、今野幸太郎4）、雨宮涼介2）、長瀬久美子2）、常陸圭介1）、尾之内高慶5)6)、 渡辺雅彦4）、落谷孝広3）、土田邦博1）所属：1）藤田医科大学 医科学研究センター 難病治療学研究部門2）東京医科大学病院3）東京医科大学 医学総合研究所 未来医療研究センター 分子細胞治療研究部門4）北海道大学大学院 医学研究院 解剖発生学教室(研究当時)5)藤田医科大学 オープンファシリティセンター6)修文大学 医療科学部DOI：10.1038/s41598-025-27789-x