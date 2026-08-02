なぜ普段の日本語では使わないのに、名前のときだけ読める読み方があるのか。日本漢字能力検定協会漢字文化研究所主任研究員の田中郁也さんは「ふだんの日本語では使わないのに、名前のときだけ読める特別な読み方は『名乗り訓』と呼ばれている。名乗り訓は日本語特有の文字運用のあり方によって生まれたものだ」という――。

※本稿は、日本漢字能力検定協会編『漢字の大疑問 いつも使っているのに意外と知らない言葉の世界』（マガジンハウス新書）の一部を再編集したものです。

写真＝時事通信フォト 鳥居強右衛門の墓・新昌寺（2012年4月28日、愛知県新城市有海） - 写真＝時事通信フォト

■名前のときだけ読める「名乗り訓」

名前にだけ使える読み方があるのはなぜですか

回答＝田中郁也（日本漢字能力検定協会漢字文化研究所主任研究員）

ふだんの日本語では使わないのに、名前のときだけ読める特別な読み方があります。

これが「名乗り訓」と呼ばれるものです。

多くの漢和辞典には【名前】【人名】などの欄があり、そこには人名としての読み方がまとめられています。たとえば『漢辞海（第二版）』（三省堂）では、「斉」の【名前】欄に「きよ・ただし・とき・とし・なお・なり・ひとし・まさ・むね・よし」といった読みが並んでいます。これらの読みは、ほとんどの場合、名前以外では使われません。

では、どうして名前だけに使われる読み方が存在するのでしょうか。

名乗り訓のいくつかは、中国の字書や古典文献への注釈に由来します。例を挙げると、後奈良天皇（在位1526〜57）の生誕に際して「斉仁」という名付けの案が提出されたことが、関白である衛尚通の日記に見られます。そこでは、「斉仁、多太なり」と読み方を記したのちに、「毛詩曰、人之斉聖。注曰、斉、正」と言っています。

これは、『詩経』小雅・小宛の「人之斉聖」という句に対してつけた、前漢・毛亨の注釈に、「斉、正（斉、正なり）」とあるということを示しています。つまり、近衛尚通は中国古典の注釈の中に「斉」を「正」という意味で使っている例があるところから、「正」という字の定訓（＝字を見た時に想起する固定的な訓読み）である「ただ」で「斉」字を読ませたというわけです。

■『詩経』の「斉」に注が付けられた理由

これは古典注釈を読む際に注意すべき点ですが、字や語に付される注は、ふつうに読めるものや意味が自明なものには付けられず、むしろ「そのままでは読み方や意味がわからないもの」に限って施されます。たとえば、いつもおいしい食事を作ってもらっている子どもが、格別においしいと感じたときにだけ「おいしい」と言い、日常的に食べているおいしい食事については、あえて「おいしい」とは言わないのと同じです。

「斉」の「正」という意味も、まさにこの「普段とは異なる」ケースに属します。

『詩経』の該当箇所に現れる「斉」字は、この字の中心的な意味から外れていたため、それを補うために毛亨によってわざわざ「正なり」という注が付されたのです。したがって、「斉」を「ただ」と読むのは一般的・通常の読み方ではなく、主として人名の場面など、限定的な文脈においてのみ生じた読みであることが理解できます。

■「昌」「光」「孝」…

「斉」を「ただ」と読むように、中国古典の注釈からつけられた人名として、江戸時代の国学者である荻生徂徠（1666〜1728）はいくつかの例を挙げています。

それによると、「昌」をマサと読むのは『書経』に対して孔安国がつけた「昌、当也」という注に拠るとし、「光」をミツと読むのは同様に「光、充也」という注釈に基づくこと、「孝」をタカと読むのは『孝経』序の「孝とは人の高行なり」という注釈に由来することによるのだと述べています（『南留別志』巻2）。

ここに挙がっているようなごく一般的な名前としての漢字の読み方も、徂徠先生の説に従えば中国古典注釈によるものだということになります。

少し難しい話になってしまいますが、中国語でも、もとの漢字の発音の一部だけを変化させることによって、一つの漢字の特定の意味だけを指し示すことがあります（いわゆる破読で、「悪」を「憎む」という意味で用いる場合にはヲ〈に相当する中国語音〉で読む、などの類です）。これに対して日本語には、漢字と同じ意味をもつ和語を対応させる訓読みという仕組みがあり、中国語における漢字音読と比べて、字の読み方をより柔軟に操作することができます。

そのため、中国古典注釈に示された語釈を、意味説明として読むだけでなく、そのまま「読み」として人名に付すことが可能となりました。名乗り訓は、まさにこの日本語特有の文字運用のあり方によって生まれたものだと言えるわけです。

しかし、すべての読み方が、このように中国の字書や古典文献の注釈に求められるわけではありません。例えば、「和」を「かず」と読むことについては、いまだその由来が明らかではありません。こうした由来不詳の名乗り訓は多数ありますが、そのようなものの一つとして、「強」を「すね」と読む例について見てみましょう。

この読み方は、徳川家の武士・鳥居強右衛門の名前に見られます。彼は、2023年の大河ドラマ「どうする家康」で岡崎体育氏が演じたことでも知られる人物で、長篠の合戦における働きによって後世に名を残しました。「強右衛門」の「強」を「スネ」と読む例はきわめて稀で、私の知る限りでは、漫画『ドラえもん』の登場人物「スネ夫」が中国大陸で「強夫」と表記されることがあったという例を除けば、ほとんど確認できません。

東京大学史料編纂所蔵『落合左平次道久背旗 鳥居強右衛門勝高逆磔之図』（写真＝九州国立博物館／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

■「強右衛門」は実名ではなく通称

日本漢字能力検定協会編『漢字の大疑問 いつも使っているのに意外と知らない言葉の世界』（マガジンハウス新書）

「強右衛門」は実名ではなく通称であり、研究者によれば、「性剛直にして人に屈することを欲せず、みずから強右衛門と称した」と伝えられています。しかし、「強い」という性格的特徴と、「すね」という読み方とは、直接に結びつくとは考えにくいものです。実際、強右衛門の生きた16世紀中頃までの中国の字書や古典注釈の中には、「強、拗也」のように「拗ねる」に通じる語義を与える記述は見当たりません。

そこで日本側の史料、とりわけ当時の漢和辞典を検討してみると、いわゆる古本節用集の一つ『伊京集』（16世紀頃写）に、「強者（ス子モノ）」（子＝ネ）という語が掲出されていることが確認できます。『日本国語大辞典（第2版）』によれば、「強者（スネモノ）」は「強情を張る、ひねくれた者」の意であり、「拗者」と同義とされています。現在のところ、これ以外に「強」を「すね」と読む用例は見出されず、強右衛門の名乗りは、室町時代の漢和辞典『伊京集』に見える語彙に基づいていた可能性が高いと考えられます。

■「キラキラネーム」に近い存在

鳥居強右衛門の「強」の読みは、当時としても現在でいうところの「キラキラネーム」に近い存在であったのではないかと思われます。しかし、私たちは「和」を「かず」と読むなど、漢字の中心的な意味でないものや、また字と意味との対応がまったくつかめないような読み方でも、人名における使用を通じて受け入れ、名乗り訓として受容してきたという歴史的経緯があります。

そう考えると、現在は奇異に受け取られがちな読み方の名付けであっても、時間の経過とともに慣習化し、いずれは「ごく普通の読み方」として受け入れられていく可能性も十分にあると言えるでしょう。

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公益財団法人 日本漢字能力検定協会1975年創立。日本語・漢字文化の振興と普及を目的に活動する公益財団法人。1975年に「日本漢字能力検定（漢検）」を開始し、現在では国内最大級の日本語・漢字検定事業として広く知られている。漢字力の向上を通じて、読む・書く・伝える力を育むことを目指し、子どもから社会人まで幅広い世代を対象に事業を展開している。主催する「日本漢字能力検定」は、累計受検者数5500万人以上、3歳から103歳までの幅広い年齢の方が挑戦する検定試験であり、学校教育や企業研修などでも活用されている。また、「今年の漢字」を京都・清水寺で毎年発表していることでも知られ、日本社会の世相を映す年末恒例行事として定着している。そのほか、日本語・漢字に関する調査研究、教材開発、博物館の運営、イベント開催などを通じて、日本語文化の継承と発信に取り組んでいる。

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（公益財団法人 日本漢字能力検定協会）