来週の『風、薫る』“りん”見上愛、“黒川”平埜生成から赤痢の発生を知らされる
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第19週「黎明（れいめい）の翼」が8月3日〜8月7日に放送される。
【写真】黒川（平埜生成）から話を聞くりん（見上愛）『風、薫る』第91回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第91回（8月3日放送）あらすじ
寮に戻ってきたりんを、医師の黒川（平埜生成）が待っていた。黒川は新潟の村で赤痢が発生したので、一緒に来てほしいと言う。迷った末にりんは、望月（関智一）に赤痢の防疫に行きたいと願い出るが、望月はいい顔をしない。
しかし、りんの本気を見た望月は…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】黒川（平埜生成）から話を聞くりん（見上愛）『風、薫る』第91回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第91回（8月3日放送）あらすじ
寮に戻ってきたりんを、医師の黒川（平埜生成）が待っていた。黒川は新潟の村で赤痢が発生したので、一緒に来てほしいと言う。迷った末にりんは、望月（関智一）に赤痢の防疫に行きたいと願い出るが、望月はいい顔をしない。
しかし、りんの本気を見た望月は…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。