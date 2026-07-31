メジャーバンドマン平井拓郎が、YouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」にて、「【実証済み】なぜあのバンドは「無期限休止」を選ぶのか？解散ライブに隠された金銭リスクの罠」と題した動画を公開した。動画では、バンドの「解散」と「無期限活動休止」の違いや共通点について、平井氏のリアルな実体験を交えながら、その裏側にある生々しい事情を解説している。



平井氏はまず、「解散」という言葉はバンドという名詞にかかるのに対し、「休止」は活動という動詞にかかっていると言語学的な視点から両者を定義する。その上で、自身がかつて所属していたバンド「QOOLAND」の解散劇を紹介した。メンバーからの脱退の申し出を受け、メンバーチェンジによる存続の提案もあったが、最終的には解散を選択した背景を赤裸々に語った。



平井氏によると、解散と休止の決定的な違いは話し合いにおける「決断の重さ」にあるという。「休止は、一旦休止にしておこうという会議が楽」であり、決断を保留できる選択肢だと指摘する。一方で解散は、メンバー間での話し合いのストレスや摩擦が大きく、さらには契約上の金銭的な清算も伴うため、非常に負担の大きい選択であると明かした。



また、平井氏は過去に「解散と無期限活動休止が同じだと思っていた」と、当時の勘違いを振り返る。BUMP OF CHICKENのように長期間活動がなくても休止とは呼ばない例や、グリーン・デイのように明確な期限を決めて休止する例、さらには解散発表をせずにバラバラになったオアシスなどの事例を挙げ、バンドの終わり方や休み方は多種多様であると説を展開した。



大きな摩擦やリスクを伴ってまで、あえて解散を選ぶ理由について、平井氏は「バンドが持つ鮮烈さ」を維持できる点を挙げる。休止からの活動再開に比べ、解散からの「再結成」は圧倒的なイベント感を生み出し、ファンの熱狂を呼び起こしやすい。解散と休止には、単なる言葉の違いにとどまらない、バンドの美学や緻密な戦略が深く関わっていることが浮き彫りとなった。



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