モトローラ・モビリティ・ジャパンは、令和8年熊本地震の被災者および復興支援活動の従事者を対象に、現地の自治体を通じてSIMフリースマートフォンを無償提供すると発表した。

moto g37j

熊本県内および周辺地域で発生した地震により、スマートフォンの破損や紛失で通信手段の確保が困難となった被災した人や、復興支援へ携わる人を対象に実施される。費用はモトローラが全額負担する。

提供される端末は「moto g05」。IP52の防水防塵性能とFMラジオ機能を備えており、ネット接続がなくても、有線イヤホンがあれば、ラジオ番組を受信できる。また、準備が整い次第「moto g37j」も提供される。同機種はFMラジオ機能に加え、IP64の防水防塵性能を備えるほか、モバイルバッテリーとしてほかの機器を充電できる。

moto g05

両機種ともにSIMフリーのため、対応周波数や契約条件を満たしていれば、利用中の通信事業者を問わず所有しているSIMカードを挿入して利用できる。端末をどのように配布するかは自治体に委ねられ、住民の申請窓口などはない。同社は、災害時における重要な生活インフラである通信手段を確保し、被災者の生活再建を支援するとしている。