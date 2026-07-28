ラーメンソムリエが語る「冷と熱の極端な魅力」天下一品の夏限定麺＆宮城限定土鍋チーズを連食
YouTubeチャンネル「ラーメンソムリエ ちゅる子の麺遊記」が、「【仙台 ラーメン】限定麺勝負！鳥羽周作監修の冷やし麺VS宮城限定の土鍋チーズ！【太白区 天下一品】」を公開した。ラーメンソムリエのちゅる子氏が、天下一品 仙台バイパス店を訪れ、夏限定の「すだち香るあっさり冷やし麺」と、宮城限定メニュー「天下一品 土鍋チーズ」を連食し、その対照的な味わいをレビューしている。
一杯目に選んだのは、「sio」のオーナーシェフ・鳥羽周作氏が監修した「すだち香るあっさり冷やし麺」。ちゅる子氏はレンゲですくった透明感のあるスープを一口味わうと、「すだちと節が！」と、爽やかな酸味と鰹節の旨味に驚いた様子。黄色に輝く特製細麺をすすり、「脂分少ないあっさり焼豚がよく似合う」と、こってりのイメージが強い天下一品が作り上げたハイクオリティな一杯を高く評価した。
続いて登場したのは、熱々の土鍋で提供される宮城・仙台限定の「天下一品 土鍋チーズ」。ぐつぐつと煮え立つ濃厚なドロ系スープにチーズが溶け込む一杯に、ちゅる子氏は「旨味凝縮スープにチーズのコクが重なって濃厚さを更に底上げする」とコメント。途中でニンニクを加えることで風味の変化を楽しみつつ、「冷から熱へ振り幅まで天下一品級」と、同店のメニューの奥深さに感銘を受けていた。
すだちの清涼感が際立つ冷やし麺と、ドロ系スープにチーズが絡む熱々の土鍋麺。全く異なるアプローチで天下一品の魅力を引き出す二つの限定メニューは、ラーメンファンならずともぜひ味わってみたい一杯である。
一杯目に選んだのは、「sio」のオーナーシェフ・鳥羽周作氏が監修した「すだち香るあっさり冷やし麺」。ちゅる子氏はレンゲですくった透明感のあるスープを一口味わうと、「すだちと節が！」と、爽やかな酸味と鰹節の旨味に驚いた様子。黄色に輝く特製細麺をすすり、「脂分少ないあっさり焼豚がよく似合う」と、こってりのイメージが強い天下一品が作り上げたハイクオリティな一杯を高く評価した。
続いて登場したのは、熱々の土鍋で提供される宮城・仙台限定の「天下一品 土鍋チーズ」。ぐつぐつと煮え立つ濃厚なドロ系スープにチーズが溶け込む一杯に、ちゅる子氏は「旨味凝縮スープにチーズのコクが重なって濃厚さを更に底上げする」とコメント。途中でニンニクを加えることで風味の変化を楽しみつつ、「冷から熱へ振り幅まで天下一品級」と、同店のメニューの奥深さに感銘を受けていた。
すだちの清涼感が際立つ冷やし麺と、ドロ系スープにチーズが絡む熱々の土鍋麺。全く異なるアプローチで天下一品の魅力を引き出す二つの限定メニューは、ラーメンファンならずともぜひ味わってみたい一杯である。
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churuko@gallery-gloria.com~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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