『告白−25年目の秘密−』“爽太”松村北斗、“麻里子”岡崎紗絵からのハグに“お手上げ” ネット「可愛すぎる」の声続々
松村北斗が主演するドラマ『告白−25年目の秘密−』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第3話が25日に放送され、爽太（松村）が麻里子（岡崎紗絵）からハグされて、思わず“お手上げ状態”になってしまうと、ネット上には「可愛すぎる」「愛おしすぎるwww」などの声が集まった。
【写真】ネットを悶絶させた爽太（松村北斗）の“頭ポン”『告白−25年目の秘密−』第3話より
本作は、1人の女性に幼い頃から25年間、片思いし続けてきた男が巻き起こす無垢で危険なラブサスペンス。キャストには松村や岡崎をはじめ、塩野瑛久、佐々木希、水野美紀、玉山鉄二らが顔を揃える。
化粧品会社『野瀬化粧品』の第二ブランド事業部に勤務する爽太は、初恋の人で上司の麻里子に25年間、一途に片思い。麻里子の幸せのためならどんな危険もいとわず、陰ながら麻里子のピンチを救い続ける爽太に、殺人容疑がかかる。麻里子と対立していた役員・立岩（丸山智己）が殺害される直前、現場付近の防犯カメラ映像に、爽太の姿が映っていたのだ。刑事の佐倉（玉山鉄二）から事情を聞かれた爽太は、事件直前に立岩と会っていたことは認めながらも、殺害については否定する。
爽太に疑惑の目が向けられていることを知る由もない麻里子は、自身の誕生日が近づき憂鬱な気分。毎年、誕生日には家族揃って実家で誕生日会を行うのが野瀬家の恒例だが、麻里子はその誕生日会が大嫌いだった。父親で社長の野瀬銀次郎（石黒賢）と仕事以外でコミュニケーションを取ることを一切拒絶する麻里子。
麻里子に笑顔でいてほしい爽太は、麻里子が誕生日を嫌う理由を探るため、わざと仕事の用事を作って野瀬家に押しかけ、誕生日会への潜入を試みる…。
そんな第3話のクライマックスでは、大好きだった母への思いが込み上げて、麻里子は爽太の前で涙をこぼしてしまう。「人前で泣いたことないのに…」と涙を押さえようとする麻里子。爽太はそんな彼女の頭に優しく触れて、そのまま静かに撫でる。そして麻里子は泣きじゃくりながら、思わず爽太にハグ。しかし爽太は抱きしめ返すことはせず、そのまま黙って両手を上げ続けるのだった。
片思いし続けた麻里子からのハグに対して、ただ両手を上げる爽太の姿が映し出されると、ネット上には「お手上げ状態爆笑すぎる」「陰の者の挙動すぎて、やばい」といった反響が寄せられ、その一方で「可愛すぎる」「可愛すぎて泣きながら笑った」「愛おしすぎるwww」「逆に惚れる」などの投稿が相次いでいた。
【写真】ネットを悶絶させた爽太（松村北斗）の“頭ポン”『告白−25年目の秘密−』第3話より
本作は、1人の女性に幼い頃から25年間、片思いし続けてきた男が巻き起こす無垢で危険なラブサスペンス。キャストには松村や岡崎をはじめ、塩野瑛久、佐々木希、水野美紀、玉山鉄二らが顔を揃える。
爽太に疑惑の目が向けられていることを知る由もない麻里子は、自身の誕生日が近づき憂鬱な気分。毎年、誕生日には家族揃って実家で誕生日会を行うのが野瀬家の恒例だが、麻里子はその誕生日会が大嫌いだった。父親で社長の野瀬銀次郎（石黒賢）と仕事以外でコミュニケーションを取ることを一切拒絶する麻里子。
麻里子に笑顔でいてほしい爽太は、麻里子が誕生日を嫌う理由を探るため、わざと仕事の用事を作って野瀬家に押しかけ、誕生日会への潜入を試みる…。
そんな第3話のクライマックスでは、大好きだった母への思いが込み上げて、麻里子は爽太の前で涙をこぼしてしまう。「人前で泣いたことないのに…」と涙を押さえようとする麻里子。爽太はそんな彼女の頭に優しく触れて、そのまま静かに撫でる。そして麻里子は泣きじゃくりながら、思わず爽太にハグ。しかし爽太は抱きしめ返すことはせず、そのまま黙って両手を上げ続けるのだった。
片思いし続けた麻里子からのハグに対して、ただ両手を上げる爽太の姿が映し出されると、ネット上には「お手上げ状態爆笑すぎる」「陰の者の挙動すぎて、やばい」といった反響が寄せられ、その一方で「可愛すぎる」「可愛すぎて泣きながら笑った」「愛おしすぎるwww」「逆に惚れる」などの投稿が相次いでいた。