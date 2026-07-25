国会は25日、会期末を迎えましたが、ここにきて内閣支持率の下落が目立ち始めています。

取材から見えてきた高市政権の支持離れの理由とは。

【写真を見る】混迷国会で”高市離れ”の兆候か？「期待と違う」市民が求める政策は？【報道特集】

“大阪ありき”と野党猛反発も…副首都構想関連法が成立

24日、参議院本会議。副首都構想を具体化するための法律が、自民・維新などの賛成多数で可決、賛成123、反対121の2票差で成立した。

一時は国会の再延長論も浮上したが、安堵の表情を見せ、各党へのあいさつまわりを行った高市総理。

副首都構想関連法は、災害時に首都機能のバックアップとして「副首都」を整備し、国が指定した都市への企業誘致を税制優遇などで進めるものだ。

ただ、採決前の討論では、“大阪ありき”ではないかと、野党は猛反発。

立憲民主党 岸真紀子 議員

「本来の国家の統治機能の移転よりも、日本維新の会が党利党略で3度目の大阪都構想を副首都構想と看板をかけ替えて実現したいところに、連立を組んでいる自由民主党が悪乗りしたと言わざるをえません」



さらに…

公明党 司隆史 議員

「いま政治が優先すべきものは、深刻な物価高に苦しむ国民の暮らしを守り、家計を支えることであります。暮らしが先であります」

国民の高市政権の評価に変化の兆し

会期末まで、揉め続けた今国会。

報道特集では、先の衆議院選挙で初当選を果たした与党の議員67人に、初の国会を振り返るアンケートを実施した。回答したのは、わずか4人だった。

政府・与党の国会運営や成果について、10点満点での評価を聞くと、日本維新の会の原山大亮議員は6点。

その理由を、「改革を先送りするような国会運営には満足できず、よりスピード感をもった決断と行動が必要だと痛感している」とした。

一方、匿名を条件に回答し8点をつけた自民党議員は…

「高市政権は、中東情勢からなる物価高対策などを迅速に行なった」と評価しつつも、「与野党ともに拙速な審議。採決は慎重にすべき」だと綴っていた。

国民の高市政権への評価にも、変化の兆しが。

7月初めに行ったJNNの世論調査では、内閣支持率は6月から4.1ポイント下落していた。

総理になって約9か月。支持率が下落する中、高市総理はSNSに「総理就任以来、0時間〜3時間睡眠が常態化」していると投稿。



野党からは、「寝てないアピール」だと批判があがり、政府関係者からも…

政府関係者

「打つ手が失敗していると思う。国のためならいいが、大変アピールみたいになっている」

「強く支持する」が半減以下に…高市内閣支持率下落の理由は

内閣支持率の分析などを行うJX通信社の米重克洋代表は、高市内閣の支持率が下がった理由をこう分析する。

JX通信社 米重克洋 代表

「この国会の終盤にわたって、例えば皇室典範改正などの法律の審議だとか、あるいはそれに基づく与党の国会対応とか、こういったことがやはりある程度間接的に、支持動向に影響した可能性があるのではないかなと思う」

7月、報道各社が行った世論調査でも、高市内閣の支持率は下落し、いずれも過去最低となった。

さらに、米重氏は、特に若い世代での落ち込みが大きいと話す。

JX通信社 米重克洋 代表

「2025年の11月の高市政権発足直後の調査で見ると、強く支持する層だけを見ても実は20代30代で50%を超える支持。一方で、直近のこの7月の調査を見ると、20代30代の強く支持する層というのは、20%ほどまで減っている」

――「強く支持する」が半分以上減った理由は？

JX通信社 米重克洋 代表

「足元の物価高とか、インフレの進行、こういったことに対して、賃金の上昇があまり追いついていない。手取りが増えたという実感がなかなか持ちにくい。こういった有権者が経済政策だとか物価高対策よりも、何か違うことを優先しているのではないか。期待感の喪失とか疑問の浮上、こういうことが急激な支持の下落に影響しているのではないかなと考えている」

「生活しやすくなるんだろうなと」高市氏に期待も…「それ今やる？」

神奈川県内に住む、杉山真由美さん（仮名）。小学生の双子の娘を育てている。向かった先は、自宅から車で10分ほどの場所にある飲食店だ。

子ども

「子ども食堂の…」

店員

「お弁当ですね、一個100円です」

地元のNPOが、夏休み期間中に100円で予約販売する「子ども弁当」。購入するのはこの日が初めてだ。

杉山真由美さん（仮名）

「すごいよね。おにぎりだって今100円で買えないよ。とっても助かります。100円で申し訳ないくらい」

子ども弁当を利用したきっかけは、杉山さんを取り巻く環境の変化だ。

杉山真由美さん（仮名）

「私の会社が、倒産することになりまして」

杉山さんは4人家族で、夫はトラックドライバー。杉山さんも美容品の販売会社に勤め、月の手取り約20万円で家計を支えてきた。

しかし、勤め先が倒産することになり、今月いっぱいで仕事を失う。

杉山真由美さん（仮名）

「どうしよう、これからお金かかるのに子どもたちにって思った時に、なんかちょっと体に異変が出てきちゃって。朝からなんか涙が出ちゃうとか、私の仕事がまず見つかるか。住宅ローンもありますしね。変動（金利）なので、やっぱり恐ろしいですよね」

例年、夏休みは家族で遠出をしていたが、節約のため今年は控えているという。物価高が続く中、子どもたちの意識にも変化が起きている。

杉山真由美さん（仮名）

「『かき氷でも食べな』ってお小遣い渡したりするじゃないですか、暑いから。そしたら『2人で1つ食べた』とか、『お釣りこれだけしかなくてごめんね』とか」

双子の姉

「2人で一緒に食べた方が残したりもしないから、もったいなくならない」

――それは親心としてはどうですか？

「そんな気にしないで買ってもらいたいのは山々なんですけど、普段からやっぱり私も『あーこれ高くなった』とか言うじゃないですか。気遣わせてるなとは思いますけど」

杉山さんは、いわゆる無党派層に当たる。2026年2月の衆議院選挙では、初めて自民党候補に投票したという。

杉山真由美さん（仮名）

「『高市さんに頑張ってもらいたいね』って言って（投票に）行ったんですけど、『この人ならきっとやってくれるだろう』と、力強さとか色々感じました、当時は。消費税（ゼロ）の件もそうだし、税金のこと考えてくれるんだろうな、ちょっと生活しやすくなるんだろうなと思ってましたね」

しかし、今国会では皇室典範の改正など、国民生活から遠いテーマばかりが議論されていたように感じるという。

杉山真由美さん(仮名)

「色々やってらっしゃいますけど『それを今やるんだ？』って思ってますし、期待してたのとだいぶ違う。『順番が違う』『なんで今そこなんだろう』って本当に思いますよね」

子ども食堂の予約は争奪戦に…とまらぬ物価高の波は支援の現場にも

高市政権は、物価高対策を最優先として6月、補正予算を成立させた。政権発足後、電気・ガス・ガソリン代の補助や子育て手当などを行ってきたが、物価高は家計に重くのしかかったままだ。

23日、埼玉県富士見市の公民館では、NPOによるこども食堂が開かれていた。皿いっぱいに盛られたおかずの数々。大人は300円、こどもは無料で利用できる。

利用者

「すごい助かります。家計にね」



――普段スーパーなどで買い物するとき、食材の値段などはどうですか？



利用者

「だんだん高くなって。この辺は地域的には安いんですけど、でも全体的に卵など上がってるので。だから、ちょっとでも助かります」

10年前にはじまった、こちらのこども食堂。20人弱のボランティアが集まり、こどもたちに手作りの料理を提供している。

しかし、定員の55人を超える応募があり、利用を断らざるを得ないケースが相次いでいるという。

――予約をするのが争奪戦だと伺いましたが

NPO法人ポトフ 小野寺みゆき 代表

「実施日の前週の木曜日お昼から申し込み受け付けなのですが、ここ1か月ぐらいは、（受け付け当日の）午後2時と3時とかでいっぱいになる」

物価高の波は、支援の現場にも押し寄せていた。

スタッフ

「きょうはなんだ？チキンカツか」

1回のこども食堂の予算は、約60食分で1万4000円。この日の目玉「チキンカツ」に使っているのは、比較的安いむね肉だ。

スタッフ

「今日はむね肉なんですけど、2か月前ぐらいに同じメニューで、もも肉を使ったら2万円を超えてしまって、今日は元に戻してむね肉で行こうと」

子どもたちの成長に欠かせない野菜は、ほとんどが地元の人や企業から寄付されたものだ。

NPO法人ポトフ 小野寺みゆき 代表

「このナスとピーマンが農家から、ほかは家庭菜園」

「野菜が高騰したときがあったじゃないですか。あのような時も（寄付を）もらえるので、本当に助かってます」

――物価高対策とか色々叫ばれてはいるものの、肌感覚としてどうですか？

NPO法人ポトフ 小野寺みゆき 代表

「まだまだですよね。全然追いついていない」

「食品でも、これは高いなって思うものには手が出せない状況なので、いつでも好きなものを買えるっていう状況ではないですね」

「骨太の方針」閣議決定の一方「物価高倒産」は過去最多に

21日、政府は、経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる「骨太の方針」を閣議決定した。

高市総理

「今年の骨太の方針については、その副題を『責任ある積極財政元年 日本の挑戦を起動する』としました。高市内閣では、行き過ぎた緊縮志向と、未来への投資不足の流れを断ち切り、国内投資を徹底的にテコ入れします」

2040年度までに官民合わせて370兆円規模の投資を行うことを打ち出した。しかし、財源が確保できるのか不透明なことから、財政が悪化するのではないかと懸念が広がった。

中東情勢も影響してか、円相場は今週、1ドル＝164円に迫った。約40年ぶりの水準だ。

止まらない円安に物価高。帝国データバンクによると、原材料などのコストの高騰で経営が行き詰まる「物価高倒産」が増えている。

2026年上半期の「物価高倒産」は556件に上り、前の年から2割以上も増加した。集計を開始した2018年以降、半期として最も多くなった。

「物価高」のあおり受け閉店も…二転三転する政策に「頼ることもできない」

名古屋市にある洋菓子店「お菓子の樹がじゅまる」。2024年9月にオープンしたが、7月末で閉店することになった。

この店を経営する日野充さん（41）。閉店を決めた理由についてこう話す。

お菓子の樹がじゅまる 日野充さん

「経営状況がうまく行っておらず、このまま続けるのは難しいかなと思ったので閉店です」

看板メニューは、こだわりのシュークリーム。クリームは主に4種類から選ぶことができ、1つずつ袋詰めしている。客が自分で生地にクリームを詰めるスタイルで、食感が売りだ。

しかし、円安などの影響を受け、洋菓子作りに欠かせない輸入する原材料の価格が高騰。店の経営を圧迫した。

お菓子の樹がじゅまる 日野充さん

「2倍以上になっているものもあります。チョコレートだったり、ナッツやフルーツのピューレとかは軒並み値上がりがずっと続いてますね」

さらに、中東情勢の悪化に伴う石油化学製品の値上がりが追い打ちをかけた。クリームと生地を別々に包装するため、より負担は重くなった。

お菓子の樹がじゅまる 日野充さん

「一個一個は多分数円の値上がり程度だが、全部の商品がそれぞれ合わせて上がると、毎月の支払いがそのまま3割増えたりとか、包材の値上がりは厳しかった」

増加するコストを価格に転嫁することには、ためらいがあったという。

お菓子の樹がじゅまる 日野充さん

「値段を上げるのであれば、その分の付加価値をプラスで提示するべきであると考えているので」

日野さんは今後、ネット販売や地元のイベントなどに出店し、店舗を持たずに事業を継続するという。

今、政府の物価高対策について思うことは…

お菓子の樹がじゅまる 日野充さん

「減税に関しても、その他の政策に関しても、二転三転することが多い以上、そこを頼ることもできないので。であれば、不確かなものに期待を込めるよりは、自分自身の努力でなんとかすべきかなと」