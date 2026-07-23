なでしこFW千葉玲海菜がユヴェントスへ！ 2028年までの2年契約を締結
ユヴェントス・ウィメンは23日、日本女子代表（なでしこジャパン）FW千葉玲海菜を獲得したことを発表した。契約期間は2028年6月30日までの2年間となる。
1999年4月30日生まれの千葉は現在27歳。筑波大学在学中に特別指定選手としてジェフユナイテッド市原・千葉レディースに登録され、2022年に正式に加入。2024年1月にはフランクフルトへ完全移籍。ドイツで2シーズン半を過ごし、2025−26シーズン限りで契約満了に伴い今夏に退団していた。
なでしこジャパンでは、2022年6月にデビューを飾り、FIFA女子ワールドカップオーストラリア＆ニュージーランド2023やAFC女子アジアカップオーストラリア2026など主要な大会にも出場している。
ユヴェントス・ウィメンはセリエA・フェンミニーレ（イタリア1部）を戦う強豪チーム。昨季は11勝6分5敗の勝ち点「39」を獲得し、3位フィニッシュを果たしている。
1999年4月30日生まれの千葉は現在27歳。筑波大学在学中に特別指定選手としてジェフユナイテッド市原・千葉レディースに登録され、2022年に正式に加入。2024年1月にはフランクフルトへ完全移籍。ドイツで2シーズン半を過ごし、2025−26シーズン限りで契約満了に伴い今夏に退団していた。
ユヴェントス・ウィメンはセリエA・フェンミニーレ（イタリア1部）を戦う強豪チーム。昨季は11勝6分5敗の勝ち点「39」を獲得し、3位フィニッシュを果たしている。
【動画】千葉玲海菜がユヴェントスへ！
Ufficiale: Remina Chiba è una nuova giocatrice della #JuventusWomen ✅⚪️⚫️— Juventus Women VS 🤍🖤 (@juventuswomen_) July 23, 2026
👕 Indosserà la maglia numero 22 pic.twitter.com/BNkvyQIq0P