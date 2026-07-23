¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¸å¤ÎMCU¥ê¥Öー¥ÈÀâ¤ò¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥®ÈÝÄê ¨¡ ¥³¥ß¥Ã¥¯ÈÇ¤¬¡Ö¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¡×¤Ë
¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡ÊMCU¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ¥ê¥Öー¥È¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¼ÒÄ¹¤Î¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥®¤¬¡¢¥·¥êー¥º¤Îº£¸å¤ò¤á¤°¤ë¸«Êý¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡Ø¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯¸ø³«¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤ËÂ³¤¯¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ðー¥¹¡¦¥µー¥¬¤Î½¸ÂçÀ®¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥®¤Ï¡¢ËÜºî¤ò·Ð¤ÆMCU¤¬¡Ö¥ê¥»¥Ã¥È¡×¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¡£
¤·¤«¤·¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥®¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¸å¤Ë¥ê¥Öー¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¡¢Ã¼Åª¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤È²óÅú¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Êª¸ì¤Î»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤äÀ¤³¦´Ñ¤ÎºÆÊÔ¤½¤Î¤â¤Î¤òÈÝÄê¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥¤¥®¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½¾ÍèÄÌ¤ê¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤Î¡Ø¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë10Ç¯Á°¤Î¡Ê¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¡Ë¥Ò¥Ã¥¯¥Þ¥óÈÇ¡Ø¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¤É¤³¤Ø¿Ê¤á¤ë¤Î¤«¤ò¼¨¤¹¡¢ÎÉ¤¤¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ò¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿2015Ç¯ÈÇ¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥©ー¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢Àµ»ËÀ¤³¦¤Î¥¢ー¥¹616¤È¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÀ¤³¦¤¬¡È¥¤¥ó¥«ー¥¸¥ç¥ó¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾×ÆÍ¡£Êø²õ¤·¤¿À¤³¦¤ÎÃÇÊÒ¤«¤é¥Ð¥È¥ë¥ïー¥ë¥É¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢Êª¸ì¤Î·ëËö¤Ç¤Ï¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤¬ºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢²áµî¤ÎÎò»Ë¤äÀßÄê¤¬¤¹¤Ù¤ÆÇò»æ¤ËÌá¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½¾Íè¤ÎÊª¸ì¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÌÀ¤³¦¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äÍ×ÁÇ¤òÅý¹ç¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¾õ¶·¤«¤é¥·¥êー¥º¤¬ºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥¡¥¤¥®¤â2025Ç¯¡¢±Ç²èÈÇ¡Ø¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ê¥Öー¥È¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥ê¥»¥Ã¥È¡¢Ã±°ì¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢MCU¤ÎÎò»Ë¤ò´°Á´¤Ë¾Ãµî¤·¡¢¥¼¥í¤«¤éºî¤êÄ¾¤¹¤è¤¦¤ÊÁ´ÌÌÅª¥ê¥Öー¥È¤òÈÝÄê¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ò¥Ã¥¯¥Þ¥óÈÇ¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¡Ö¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¡×¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¡Ø¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Àþ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÀ°Íý¤·¡¢¿·¤¿¤ÊMCU¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥Öー¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ûÂ¸¤ÎÎò»Ë¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡ÈÂçµ¬ÌÏ¤ÊºÆÊÔ¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤Ê¤ª¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡¢¡È¥Þ¥ë¥Á¥Ðー¥¹¡¦¥µー¥¬¡É¸å¤Î¡£
¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ï2026Ç¯12·î18Æü¤ËÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡£¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ï2027Ç¯12·î17Æü¤ËÊÆ¸ø³«Í½Äê¡£
Source: