すももも桃も、今旬を迎えています。英語名ではプラムと言われるすももですが、実は桃並の大きさのすももがあるって知っていますか？

この三連休、山梨市で開催された「ももフェス」！収穫期を迎えた甘さ抜群！“桃の王様”とも称される「浅間白桃」の収穫体験などに多くの人が訪れました。

「とるのが硬かったけれど楽しかった」

ももも、すももも今が旬！都内のスーパーでは、すももが1パック8個ほど入って537円で販売されていました。

アキダイ 秋葉弘道 社長

「平年と比べると（出荷が）前倒しという状態で、値段もそこそこお買い得になるんじゃないかと思う」

客

「3歳の娘がすももがないと怒るので買いました」

SNSにも今が旬！ということで、すももを楽しむ動画が続々投稿されているんです。

出荷が最盛期を迎えている広島のすももは今年、春先から適度に雨が降ったため、実も大きくおいしく仕上がっていると言います。

そんなすもも、実は多くの品種があり、中でもこちら！

山形純菜キャスター

「みてください！この大きさの違い。私が左手でもっている方、すごく大きい。テニスボールくらいの大きさがありますよね」

桃のような大きさが特徴の「貴陽」。1玉1000円を超えるものも多く、その味が…

山形純菜キャスター

「シャキシャキ感もあって、とってもジューシーです。ほどよい酸味もあるんですけど、甘みがふわっと口の中に広がっていきます」

宿沢フルーツ農園 宿澤和也 園主

「上品な味わいが楽しめて、ギフトで使われることが非常に多くなってきました」

山梨県のすもも農家では他にも、皮が紫色で甘みが強いすももや…

宿沢フルーツ農園 宿澤和也 園主

「ソルダムっていう品種は、外は青いです。切ると中が赤い。赤いのが濃ければ濃いほど甘い」

その特徴を最大限に活かしたグルメが楽しめる、こちらのお店。かき氷にかけるのは真っ赤な果肉が特徴のすもも「ソルダム」を煮詰めたソースです。

椛屋 梁川根浩 代表

「見た目のインパクトが真っ赤なイチゴのような赤さ、『わー』と届いた時に言ってもらえるようなソース作りを心がけています」

上には果肉を添えて…

客

「甘いです、めっちゃ。これハマっちゃいますね」

「初めて食べたんですけど、すごくさっぱりしていて美味しいです」

すももを使ったかき氷。今年は8月ごろまで楽しめるそうです。