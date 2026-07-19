人気テニスプレイヤー・園田彩乃、自身の写真とアダルト作品パッケージの構図酷似騒動の続報報告「周りの方々も動いてくれています」
人気テニスプレイヤーの園田彩乃（30）が19日、自身のXを更新。自身のかつての写真のポージングが、アダルト作品のパッケージと酷似していると訴えた件について、続報を伝えた。
【比較写真】園田彩乃、過去写真の構図などがアダルト作品のパッケージと酷似
園田は17日の投稿で、自身の写真と実際のパッケージを並べて「相談。フォロワー様から教えていただきました。FANZAというアダルトサイトに私の過去に投稿した写真を許可なく明らかに加工して使用している方がいます。名前もわざとなのか分かりませんが園田さんと言うそうです。こちらはてらおよしのぶさんが撮って下さったんですがどの形でも訴えれないんですか？」とフォロワーに呼びかけ。この投稿には、780件にも及ぶコメントで、さまざまな助言が飛び交った。
この日の投稿では、「みなさま色々なアドバイスありがとうございます」と感謝したうえで、「今回私が言っているのは無断で使用したことについてです」と論点を改めて伝えた。そして「加工するにも連絡がほしかった。だって私のSNSの写真を明らかに使ってるので」と嘆くとともに、「今は弁護士さんに相談したり周りの方々も動いてくれています」と現状を報告。「他にこの様な思いをする人がいませんように」と願った。
園田は、1995年10月6日生まれ、福岡県出身。JTAの最高ランキングは、シングルス80位・ダブルス56位。また、インスタグラムに水着姿を投稿するなどSNSでも積極的に発信を行っており、インスタグラムのフォロワーは10.3万人を誇る。11月には完全受注生産で30歳を記念して制作した、初のメモリアル写真集『彩−いろどり−』をリリースした。
【比較写真】園田彩乃、過去写真の構図などがアダルト作品のパッケージと酷似
園田は17日の投稿で、自身の写真と実際のパッケージを並べて「相談。フォロワー様から教えていただきました。FANZAというアダルトサイトに私の過去に投稿した写真を許可なく明らかに加工して使用している方がいます。名前もわざとなのか分かりませんが園田さんと言うそうです。こちらはてらおよしのぶさんが撮って下さったんですがどの形でも訴えれないんですか？」とフォロワーに呼びかけ。この投稿には、780件にも及ぶコメントで、さまざまな助言が飛び交った。
園田は、1995年10月6日生まれ、福岡県出身。JTAの最高ランキングは、シングルス80位・ダブルス56位。また、インスタグラムに水着姿を投稿するなどSNSでも積極的に発信を行っており、インスタグラムのフォロワーは10.3万人を誇る。11月には完全受注生産で30歳を記念して制作した、初のメモリアル写真集『彩−いろどり−』をリリースした。