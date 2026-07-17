『踊る大捜査線』映画6作が初4K UHD化 連ドラ＆スペシャル3作も初Blu-ray化【発売日・価格一覧】
映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』が9月18日に公開されることを記念し、「踊る大捜査線」シリーズの映画6作品が、シリーズ初となる4K Ultra HD＋Blu-ray仕様で今夏発売されることが決定した。連続テレビドラマ全11話とテレビスペシャル3作品も、最先端のAI技術によるアップコンバートを施し、初Blu-ray化される。
【画像】発売される4K UHD＆Blu-rayのパッケージ写真
「踊る大捜査線」シリーズは、1997年に連続テレビドラマとしてスタート。その人気はスペシャルドラマ、劇場版、スピンオフ作品へと広がり、長年にわたって支持されてきた。
1998年公開の『踊る大捜査線 THE MOVIE』は興行収入101億円、2003年公開の『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』は173億5000万円を記録。後者は、今なお日本実写映画史に残る大ヒット作として知られている。
今回4K Ultra HD化されるのは、『踊る大捜査線 THE MOVIE』『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』『踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ！』『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』の劇場版4作品と、スピンオフ映画『交渉人 真下正義』『容疑者 室井慎次』の計6作品。
いずれも4K Ultra HDとBlu-rayの2枚組で、8月26日に発売。4KデジタルリマスターとHDRマスターが施され、高精細な映像とダイナミックな色彩で、シリーズの名場面がよみがえる。価格は各8580円。
シリーズの原点となった連続ドラマ『踊る大捜査線』全11話を収録したBlu-ray BOXは、9月16日に発売される。映像特典としてフォトギャラリーを収録し、「カエル急便クリアカード」が封入される。
さらに、『踊る大捜査線 歳末特別警戒スペシャル 完全版』『踊る大捜査線 番外編 湾岸署婦警物語 初夏の交通安全スペシャル』『踊る大捜査線 秋の犯罪撲滅スペシャル 完全版』の3作品も初Blu-ray化され、9月30日に発売される。
テレビシリーズとスペシャルドラマは、当時の技術スタッフの監修のもと、全マスターに最先端のAI技術によるアップコンバートを実施。従来の画質を上回る、ノイズを抑えた鮮明な映像で、“事件の現場”が再現される。
織田裕二演じる青島俊作をはじめ、柳葉敏郎、深津絵里、水野美紀、いかりや長介らが出演し、数々の名場面や名ぜりふを生み出してきた同シリーズ。完全新作映画の公開を前後に、これまでの歩みを高画質で振り返ることができるラインアップとなっている。
■映画6作品 4K UHD＋Blu-rayセット
発売日：8月26日
価格：各8580円
・『踊る大捜査線 THE MOVIE』
・『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』
・『踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ！』
・『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』
・『交渉人 真下正義』
・『容疑者 室井慎次』
■テレビシリーズ
『踊る大捜査線』Blu-ray BOX
発売日：9月16日
価格：3万3000円
収録内容：テレビシリーズ全11話
映像特典：フォトギャラリー
封入特典：カエル急便クリアカード
■テレビスペシャル3作品
発売日：9月30日
価格：各5280円
・「踊る大捜査線 歳末特別警戒スペシャル 完全版」
・「踊る大捜査線 番外編 湾岸署婦警物語 初夏の交通安全スペシャル」
・「踊る大捜査線 秋の犯罪撲滅スペシャル 完全版」
※仕様、内容等は予告なく変更となる場合あり。
【画像】発売される4K UHD＆Blu-rayのパッケージ写真
「踊る大捜査線」シリーズは、1997年に連続テレビドラマとしてスタート。その人気はスペシャルドラマ、劇場版、スピンオフ作品へと広がり、長年にわたって支持されてきた。
今回4K Ultra HD化されるのは、『踊る大捜査線 THE MOVIE』『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』『踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ！』『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』の劇場版4作品と、スピンオフ映画『交渉人 真下正義』『容疑者 室井慎次』の計6作品。
いずれも4K Ultra HDとBlu-rayの2枚組で、8月26日に発売。4KデジタルリマスターとHDRマスターが施され、高精細な映像とダイナミックな色彩で、シリーズの名場面がよみがえる。価格は各8580円。
シリーズの原点となった連続ドラマ『踊る大捜査線』全11話を収録したBlu-ray BOXは、9月16日に発売される。映像特典としてフォトギャラリーを収録し、「カエル急便クリアカード」が封入される。
さらに、『踊る大捜査線 歳末特別警戒スペシャル 完全版』『踊る大捜査線 番外編 湾岸署婦警物語 初夏の交通安全スペシャル』『踊る大捜査線 秋の犯罪撲滅スペシャル 完全版』の3作品も初Blu-ray化され、9月30日に発売される。
テレビシリーズとスペシャルドラマは、当時の技術スタッフの監修のもと、全マスターに最先端のAI技術によるアップコンバートを実施。従来の画質を上回る、ノイズを抑えた鮮明な映像で、“事件の現場”が再現される。
織田裕二演じる青島俊作をはじめ、柳葉敏郎、深津絵里、水野美紀、いかりや長介らが出演し、数々の名場面や名ぜりふを生み出してきた同シリーズ。完全新作映画の公開を前後に、これまでの歩みを高画質で振り返ることができるラインアップとなっている。
■映画6作品 4K UHD＋Blu-rayセット
発売日：8月26日
価格：各8580円
・『踊る大捜査線 THE MOVIE』
・『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』
・『踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ！』
・『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』
・『交渉人 真下正義』
・『容疑者 室井慎次』
■テレビシリーズ
『踊る大捜査線』Blu-ray BOX
発売日：9月16日
価格：3万3000円
収録内容：テレビシリーズ全11話
映像特典：フォトギャラリー
封入特典：カエル急便クリアカード
■テレビスペシャル3作品
発売日：9月30日
価格：各5280円
・「踊る大捜査線 歳末特別警戒スペシャル 完全版」
・「踊る大捜査線 番外編 湾岸署婦警物語 初夏の交通安全スペシャル」
・「踊る大捜査線 秋の犯罪撲滅スペシャル 完全版」
※仕様、内容等は予告なく変更となる場合あり。