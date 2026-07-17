クリストファー・ノーラン監督の最新作『オデュッセイア』が、日本語吹替版と字幕版を同時公開することが決定した。マット・デイモン、トム・ホランド、アン・ハサウェイらオールスターキャストの声を担当する、豪華吹替声優陣も一挙に発表されている。

ノーラン監督作品に日本語吹替版が用意されるのは、2012年公開の『ダークナイト ライジング』以来。主人公オデュッセウス役のマット・デイモンには、これまで『フォードvsフェラーリ』（2019）などでも吹替を担当してきた平田広明が続投する。

トロイア戦争を生き抜いた英雄オデュッセウスは、神々の怒りや怪物、荒れ狂う海といった数々の試練に立ち向かいながら、愛する家族が待つ故郷への帰還を目指す。平田はマット・デイモンについて「私を声優としても、俳優としても育ててくれました」と語り、「オデュッセウスに、どれだけ食い下がって付いて行けるか、挑戦したいと思います」と意気込んだ。

オデュッセウスの帰還を信じる息子テレマコス役のトム・ホランドには、『スパイダーマン』シリーズや『アンチャーテッド』（2022）でもおなじみの榎木淳弥。妻ペネロペ役のアン・ハサウェイには坂本真綾が声を当てる。

さらに、ペネロペと王位を狙う求婚者アンティノオス役のロバート・パティンソンを江口拓也、ヘレネとクリュタイムネストラの二役を演じるルピタ・ニョンゴを水樹奈々、オデュッセウスを導く女神アテナ役のゼンデイヤを白石涼子が担当する。

オデュッセウスに愛を注ぐ女神カリュプソ役のシャーリーズ・セロンには本田貴子、兵士シノン役のエリオット・ペイジには内田雄馬、スパルタ王メネラオス役のジョン・バーンサルには坂詰貴之が参加。トラヴィス・スコット演じる謎めいた楽人には武内駿輔が声を吹き込む。

ノーラン作品をきっかけに役者を志したという武内は、普段からトラヴィス・スコットの音楽を聴いていることも明かし、「ダブルで個人的に夢のような気分で参加させていただきました」と喜びをコメント。「楽人は意外と大事なポジションかもしれませんよ……？」と、その役割にも意味深な言葉を寄せている。

吹替キャストからのコメント全文は以下の通り。

平田広明（オデュッセウス役／演：マット・デイモン）

予告編を観て作品の壮大さに身震いしました。

これまでマット・デイモンの吹替には多く携わらせて頂きましたが、どの作品も奇を衒(てら)う芝居というものがなく、堅実な演技で観客を魅了する氏の姿勢に魅せられ、私を声優としても、俳優としても育ててくれました。

今回も無駄を削ぎ落したマット・デイモン演じる「オデュッセウス」に、どれだけ食い下がって付いて行けるか、挑戦したいと思います。

共演者につきましても、古くからの盟友、実力派の中堅、注目の若手に囲まれ、頼もしい限りです。

榎木淳弥（テレマコス役／演：トム・ホランド）

世界で最初の物語の一つと言われている「オデュッセイア」を、クリストファー・ノーラン監督がどのように作り上げていくのか、とてもワクワクしています。

これまでトム・ホランドさんの吹替を担当させて頂くことが多いので、今回の役柄ではどのような芝居をしているのか楽しみですし、僕もその芝居感を活かしながら吹替させていただきたいと思います。

皆さんもぜひお楽しみに！

坂本真綾（ペネロペ役／演：アン・ハサウェイ）

私がアン・ハサウェイさんの吹替を務めさせていただくのは、今年２作品目になります。ご縁が続いてとても嬉しいです。愛する人を固く信じて待ち続けるペネロペ。自分にとって絶対に譲れない大切なもの、それが何かをちゃんと知っている人は、どんなに過酷な場面でも揺るがずに突き進むことができるのだと教えてくれました。収録はこれからですが、この素晴らしい作品の魅力を吹替版でもしっかりお届けできるよう、精一杯向き合いたいと思います。

江口拓也（アンティノオス役／演：ロバート・パティンソン）

物語を通して『オデュッセイア』の壮大な世界観や個性豊かなキャラクターに一気に引き込まれると思います。

きっと共感できるところがたくさんあるはずです！

ぜひ劇場で、体感していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします！

水樹奈々（ヘレネ役、クリュタイムネストラ役／演：ルピタ・ニョンゴ）

クリストファー・ノーラン監督の作品が大好きで、この『オデュッセイア』も劇場公開を楽しみにしていたのですが、まさか日本語版吹替で参加することができるなんて！本当に光栄です！

トロイア戦争のキッカケとなった絶世の美女ヘレネ役ということで、とても緊張しておりますが、戦いに巻き込まれ抱える想いを丁寧に演じられたらと思っております。

みなさんぜひ日本語版でもお楽しみいただけると嬉しいです！

白石涼子（アテナ役／演：ゼンデイヤ）

『オデュッセイア』…壮大な冒険物語…2800年の時を超えて語り継がれてきたすべての物語の原点！わくわく！楽しみです！クリストファー・ノーラン監督作品ということでも期待値が高い作品、中でもオデュッセウスを導く重要な存在・アテナの声を担当できるなんて光栄の極みです。錚々たる吹替キャストの面々に逸る心を落ち着かせ、ゼンデイヤさん演じるアテナのイメージを大事にして、しっかり吹替収録に臨みたいと思います！過去描かれた物語が今観る人の心にどう響くのか。公開された際にはぜひ日本語吹替版でも観てくださいね。

本田貴子（カリュプソ役／演：シャーリーズ・セロン）

トロイの木馬を題材にした作品に関わる機会があり、トロイア戦争のお話には触れたことがありましたが、智将オデュッセウスの帰還の物語を深く知るのは今回が初めてでした。彼の重圧、後悔、疲れきった身体、家族への想いがとても身近に感じられ、感動と共に台本を読み終えました。カリュプソの愛を日本語版でも表現できるよう頑張ります。劇場公開を皆さまと共に楽しみにしております。

内田雄馬（シノン役／演：エリオット・ペイジ）

『オデュッセイア』の吹替に参加させていただくことになりました。

吹替は完成した作品に声を当てるものですから、その魅力や原音のニュアンスを日本語でもしっかり届けられるように頑張ります！

映画館の大スクリーンでこの物語をお楽しみいただけたら嬉しいです。『オデュッセイア』をぜひ劇場でご覧ください！

坂詰貴之（メネラオス役／演：ジョン・バーンサル）

素直に嬉しい！！そして大変光栄に思います。

監督作品の持つ壮大な世界観や緊張感を大切にしながら、役柄の魅力や人間味を皆様にも感じていただけるように、一つ一つの台詞に心を込めて臨ませて頂きます。

劇場公開になりましたら、監督が創り上げた壮大な世界観と共に是非、日本語吹替版にもご期待下さい。ご家族やご友人と、この壮大な物語を劇場の大スクリーンで『オデュッセイア』の世界を存分に楽しみましょう。

武内駿輔（楽人役／演：トラヴィス・スコット）

役者業を目指すきっかけが、ノーラン監督作品を鑑賞したことだったので、本当に嬉しかったです！と思ったら、自分も普段から聴いているトラヴィス・スコットが俳優として参加すると聞いて、本当に驚きましたし、まさかその吹替を担当できるとは…ダブルで個人的に夢のような気分で参加させていただきました。

人間の深層心理の描き方が、実にノーラン節が効いていて、古代ギリシャが題材であっても、キャラクターへの感情移入がとてもしやすいです。

楽人は意外と大事なポジションかもしれませんよ…？ぜひスクリーンでご覧ください！

『オデュッセイア』は、古代ギリシャの詩人ホメロスによる英雄叙事詩を、映画史上初となる全編IMAX撮影で映像化する超大作。トロイア戦争終結後、イタケの王オデュッセウスが10年にわたる故郷への帰還の旅に挑む姿を描く。上映時間は172分となる。

『オデュッセイア』は2026年9月11日、日本公開。