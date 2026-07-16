『おちたらおわり』“孔美子”篠田麻里子、不貞行為の裏でまさかの行動 ネット衝撃「えぐすぎ」「怖いんだが？」（ネタバレあり）
宇垣美里が主演し、篠田麻里子が共演するドラマ『おちたらおわり』（中京テレビ・日本テレビ系／毎週水曜24時24分放送）の第3話が15日深夜に放送され、終盤で孔美子（篠田）の驚くべき行動が描かれると、ネット上には「まさか」「えぐすぎやろ」「怖いんだが？」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】孔美子（篠田麻里子）不貞行為の裏での怪行動『おちたらおわり』第3話より
本作はすえのぶけいこの同名コミックを実写ドラマ化する“女たちのサバイバルサスペンス”。新築タワーマンションを舞台に、ママ友たちが繰り広げる嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く予測不能のバトルを活写する。
幼稚園の遠足で、明日海（宇垣）の娘・杏（宇澤亜美菜）が忽然と姿を消した。森の奥で見つかったのは、杏が肌身離さず抱えていたウサギのぬいぐるみだけ。園長（比企理恵）やママ友たちが捜索に加わるが、杏はどこにもいない。
この不可解な失踪を境に、明日海はママ友たちから疑いの目を向けられ、追い詰められていく。孤立した明日海は事態を打開するため孔美子のもとへ。
一方、孔美子のメイクで眠っていた欲望が解き放たれた心菜（風吹ケイ）は、紗都（鈴木紗理奈）の夫で人気モデルの英治（清水海李）をマンション内のジムへ誘い出す。「うちは、セックスレスなんですよ」というささやきに英治の理性が揺らぐ。
第3話の終盤では、心菜と英治がジムの更衣室で不貞行為に及んでしまう。一方、タワマン最上階の部屋で一人、ノートパソコンを見つめている孔美子。画面には、興奮した様子でシャツを脱ぐ英治の姿が映し出されている…。
心菜が身に付けていたネックレスに小型カメラが仕込まれていて、その映像を孔美子がチェックしていることが明らかになると、ネット上には「うわっw カメラ仕込まれてるんかよwww」「まさかカメラなんて」「ネックレスに隠しカメラえぐすぎやろ」「心菜さん協力してる？怖いんだが？」「やばすぎだろびっくりした」などの声が集まっていた。
【写真】孔美子（篠田麻里子）不貞行為の裏での怪行動『おちたらおわり』第3話より
本作はすえのぶけいこの同名コミックを実写ドラマ化する“女たちのサバイバルサスペンス”。新築タワーマンションを舞台に、ママ友たちが繰り広げる嫉妬、裏切り、疑いが渦巻く予測不能のバトルを活写する。
この不可解な失踪を境に、明日海はママ友たちから疑いの目を向けられ、追い詰められていく。孤立した明日海は事態を打開するため孔美子のもとへ。
一方、孔美子のメイクで眠っていた欲望が解き放たれた心菜（風吹ケイ）は、紗都（鈴木紗理奈）の夫で人気モデルの英治（清水海李）をマンション内のジムへ誘い出す。「うちは、セックスレスなんですよ」というささやきに英治の理性が揺らぐ。
第3話の終盤では、心菜と英治がジムの更衣室で不貞行為に及んでしまう。一方、タワマン最上階の部屋で一人、ノートパソコンを見つめている孔美子。画面には、興奮した様子でシャツを脱ぐ英治の姿が映し出されている…。
心菜が身に付けていたネックレスに小型カメラが仕込まれていて、その映像を孔美子がチェックしていることが明らかになると、ネット上には「うわっw カメラ仕込まれてるんかよwww」「まさかカメラなんて」「ネックレスに隠しカメラえぐすぎやろ」「心菜さん協力してる？怖いんだが？」「やばすぎだろびっくりした」などの声が集まっていた。