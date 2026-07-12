スペイン代表がW杯4強入り MFメリーノが2戦連続交代出場で決勝ゴール【サッカーW杯】



スペイン代表がベスト4入り PHOTO:Getty Images

スペイン代表がW杯4強入り、MFメリーノが2戦連続交代出場で決勝ゴール

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会でスペイン代表が優勝した2010年大会以来となる4強進出を決めた。

7月10日（日本時間11日）、ロサンゼルスで行われた準々決勝でベルギー代表と対戦し、MFミケル・メリーノ（アーセナル）が2戦連続で終盤交代出場での決勝ゴールをマーク。準決勝では前回大会準優勝のフランス代表と対戦する。

同点で迎えた試合終盤、交代で送り出したメリーノが期待に応えた。

86分の投入から2分後、DFパウ・クバルシ（バルセロナ）が放ったミドルシュートが途中出場のベルギーGKセンネ・ラメンス（マンチェスターU）に弾かれる。そのリバウンドに鋭く反応した30歳MFが押し込み、これが決勝ゴールとなった。

メリーノのゴールは今大会2戦連続2点目。4日前のノックアウトステージ2回戦ラウンド16のポルトガル戦でも終盤からピッチに立ち、直後の後半アディショナルタイムに決勝ゴールを決めて、チームの勝利に貢献していた。

2戦連続でのメリーノの短時間での活躍に、スペイン代表ルイス・デ・ラ・フエンテ監督は「ミケルはそういう力を持っている男だ。いつも大事なときにいてくれる。今日も期待して起用した」と喜びを隠さなかった。

試合はボールを保持して攻めるスペインに対して、ベルギーが守備で対抗するという構図。スペインは前半30分、FWラミン・ヤマル（バルセロナ）とワン・ツーで右サイドをえぐったDFペドロ・ポロ（トットナム）のパスを受けて、FWダニ・オルモ（バルセロナ）がシュート。

GKティボー・クルトワ（レアル・マドリード）が弾いたところに、ゴール前に詰めたMFファビアン・ルイス（パリSG）が右足で捉えて先制した。

前半41分にベルギーの右クロスにFWシャルル・デケテラーレ（ベルガモ）にヘディングを決められて同点とされ、今大会初失点を喫したが、後半もスペインが攻め続けていた。

デ・ラ・フエンテ監督は、「メリーノだけじゃない。チームの選手それぞれが役割を実行してくれている。みんなの貢献で結果を生み出している」とチームワークの成果を強調した。

スペインは今大会初戦でカボベルデと引き分けたが、その後は5連勝で優勝した2010年大会以来となる4強入りを決めた。2025年9月から18戦連続で負けがない。



（KK）

＜FIFAワールドカップ（W杯）2026 北中米大会＞

第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。

開催期間：2026年6月11日～7月19日 ※現地時間

グループステージ：6月11日～6月27日

ラウンド32：6月28日～7月3日

ラウンド16：7月4日～7日

準々決勝：7月9日～11日

準決勝：7月14日～15日

3位決定戦：7月18日

決勝：7月19日

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