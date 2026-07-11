出張や旅行の質が上がる！無料朝食やウェルカムバーが充実したコスパ最強ホテル
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が「【ホテル暮らし】無料朝食 温泉 お酒飲み放題 神ホテルと書いてスーパーホテルと読む」を公開しました。動画では、大阪市東淀川区にある「天然温泉 秀吉ゆかりの天下取りの湯 スーパーホテルJR新大阪東口」での充実した宿泊体験を紹介しています。
ホテルに到着しチェックインを済ませた投稿者は、スーパーホテルでお馴染みの「選べる枕」や豊富なアメニティを紹介。さらに、過去の宿泊履歴からお礼を言われたエピソードを挙げ、「5,000円前後で泊まれる普通のビジホで終始笑顔で対応してくれるだけで無く」「本当に高級ホテル並みの対応だなと感じます」とホスピタリティの高さを絶賛しています。
続いて無料のウェルカムバーへ向かうと、豊富な種類のお酒が並んでいました。大抵20時頃には閉まってしまうホテルが多い中、こちらのホテルでは21時まで提供。「今日は20時20分に着いたので本当に助かりました」と安堵する投稿者。「お酒と炭酸が2：1くらいの割合が理想」と、備え付けの健康イオン炭酸水で濃いめのレモンサワーを作り、「無料でこれだけ濃いレモンサワーが作れるってだけでも幸せですよね」と大満足の様子を見せました。
その後、お部屋お任せプランで案内された12平米のスタンダードルームを紹介。机の上に携帯の充電ケーブルが用意されている点にも感心していました。翌朝は無料の朝食会場へ足を運び、白身フライの甘酢あんかけや大阪名物のたこ焼きなどを堪能。パンのコーナーには人気高級家電「BALMUDA」のオーブンも採用されていました。
充実したアメニティやお酒の飲み放題、美味しい無料朝食まで備えたスーパーホテルの宿泊レポ。出張や旅行でのホテル選びの参考にしてみてはいかがでしょうか。
ホテルに到着しチェックインを済ませた投稿者は、スーパーホテルでお馴染みの「選べる枕」や豊富なアメニティを紹介。さらに、過去の宿泊履歴からお礼を言われたエピソードを挙げ、「5,000円前後で泊まれる普通のビジホで終始笑顔で対応してくれるだけで無く」「本当に高級ホテル並みの対応だなと感じます」とホスピタリティの高さを絶賛しています。
続いて無料のウェルカムバーへ向かうと、豊富な種類のお酒が並んでいました。大抵20時頃には閉まってしまうホテルが多い中、こちらのホテルでは21時まで提供。「今日は20時20分に着いたので本当に助かりました」と安堵する投稿者。「お酒と炭酸が2：1くらいの割合が理想」と、備え付けの健康イオン炭酸水で濃いめのレモンサワーを作り、「無料でこれだけ濃いレモンサワーが作れるってだけでも幸せですよね」と大満足の様子を見せました。
その後、お部屋お任せプランで案内された12平米のスタンダードルームを紹介。机の上に携帯の充電ケーブルが用意されている点にも感心していました。翌朝は無料の朝食会場へ足を運び、白身フライの甘酢あんかけや大阪名物のたこ焼きなどを堪能。パンのコーナーには人気高級家電「BALMUDA」のオーブンも採用されていました。
充実したアメニティやお酒の飲み放題、美味しい無料朝食まで備えたスーパーホテルの宿泊レポ。出張や旅行でのホテル選びの参考にしてみてはいかがでしょうか。
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