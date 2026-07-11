¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢¥ª¡¼¥×¥óAI¤òÄóÁÊ¡¡¡Öµ¡Ì©¾ðÊó¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡×
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆITÂç¼ê¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬´ë¶ÈÈëÌ©¤òÅð¤Þ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐÏÃ·¿¤ÎÀ¸À®¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¡×¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÊÆ¥ª¡¼¥×¥óAI¤òÊÆÀ¾Éô¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬10Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆCNBC¥Æ¥ì¥Ó¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ò¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖiPhone¡Ê¥¢¥¤¥Õ¥©¡¼¥ó¡Ë¡×¤Î´ðËÜ¥½¥Õ¥È¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤ÇÄó·È¤·¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÏÄóÁÊ¤ËÈ¼¤¦Äó·È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢º£¸å¤Î´Ø·¸¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥óAI¤Ë¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤¬¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎÌ¤È¯É½¤Îµ»½Ñ¤ä¹©Äø¡¢À½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¡Ì©¾ðÊó¤òÉÔÀµ¤Ë»ý¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹½ÅÂç¤Ê¾Úµò¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¸µ´´Éô¤ò´Þ¤àÂà¿¦¼Ô¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥×¥óAI¤¬AI³«È¯¤ÇÁÈ¿¥Åª¤Ë¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎÃÎÅªºâ»º¤òÉÔÀµ¼èÆÀ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Â»³²Çå½þ¤äµ»½Ñ¤ÎÍøÍÑº¹¤·»ß¤á¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óAI¤Ï2025Ç¯¡¢¥¢¥¤¥Õ¥©¡¼¥ó³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥¢¥¤¥Ö»á¤Î¿·¶½´ë¶È¤òÌó65²¯¥É¥ë¡ÊÌó1Ãû500²¯±ß¡Ë¤ÇÇã¼ý¤·¤¿¡£