7月6日（月）放送の『くりぃむナンタラ』では、前週に引き続き、先輩後輩の絆を確かめる新企画「先輩のお願いなんで選手権」を開催。グラビアタレントの清水あいりがターゲットとして登場し、スタジオが騒然とする予想外のリアクションを見せる一幕があった。

【映像】「丸坊主・フルヌード・タトゥー」もOK！清水あいり、ドッキリで見せた神対応に仕掛け人も驚愕

「先輩が一緒に叶えたい夢がある」と無茶なお願いをしたら、後輩はどこまで引き受けてくれるのかを検証するこの企画。何も知らない清水は、長年レギュラー番組で共演するくりぃむしちゅー・上田晋也の夢を一緒に叶えるという、ニセの特番の打ち合わせにやって来た。

清水とのプライベートでの交流はほとんどないという上田は、「全部断るって」とのっけから仕掛け人らしからぬ弱気な予想を立てる。しかし、いざ検証が始まると驚きの連続だった。

清水にお願いした上田の「一緒に叶えたい」3つの夢は、「丸坊主にして中国の少林寺で武術を習得する」「お揃いのタトゥーを入れる」「2人でヌード写真を撮る」という、あまりにもハードルの高いものばかり。

ひとつめの「丸坊主にして中国の少林寺で武術を習得する」についてディレクターから説明されると、清水は「めっちゃいいです」とまさかの好感触。別室でモニタリングしていた上田は「あいつ頭おかしいんじゃね？」と驚きを隠しきれない。

「丸刈りですよ？」と念を押されても、「全然大丈夫」と意に介さない清水。「ウィッグとかありますし、どうにでもなる」と頼もしく返し、「上田さんが夢を叶えるためならむしろ頑張りたい」と熱く語った。

続く「お揃いのタトゥーを入れる」というムチャブリについても、「本当に上田さんには感謝していて、こう見えて結構義理堅いほうなんで、本気でやりたいのであれば私は大丈夫です」と快諾。

「お尻の割れ目に入れたい」「お互いを模した鬼のタトゥーを風神雷神のように2体入れたい」という上田の珍妙なこだわりが伝えられても、清水は「面白そう。それでこそ上田晋也さんって感じ」と感心し、上田への絶対的な信奉ぶりをのぞかせる。

もはや“上田信者”とも言える清水だけに、最後の「2人でヌード写真を撮る」も余裕でOK。「大事なところさえ隠れれば、写真集は全然いい」と言い切り、「例えば鬼の仮面で隠すのは？」「場所はどんなところで？」と自らノリノリで具体的なアイデアを出し始める始末だ。

上田に裸を見せることなど微塵も躊躇しない清水の様子に、有田哲平も思わず「どんな関係なの!?」と困惑の声をあげた。

最終的にドッキリだとネタバラシした後も、清水は「一緒に（タトゥー）入れたいです」と笑顔でラブコールを。その真っ直ぐすぎる忠誠心にすっかり心打たれた上田も、最後は「やろう！」「誤解されてもいい」と冗談交じりに応じ、謎の絆を深めていた。