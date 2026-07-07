日本にあるインドカレー店のナンは特別な日の食べ物だった！独自の発展を遂げた食文化の奥深い裏事情
YouTubeチャンネル「海外ビジネスカジュアル」が「【七不思議】インドカレーの七不思議」を公開した。動画では、平成鐵郎氏が日本のインドカレー専門店にまつわる7つの疑問を取り上げ、謎めいたオレンジ色のドレッシングの正体から、店舗を経営する人々の意外な国籍まで、知られざる事実を解説している。
皆さんは、街中で見かける「インドカレー屋」にこんな疑問を抱いたことはありませんか？
「食前にでてくる、あの謎のオレンジ色ドレッシング、一体何が入っているのか？」
「なぜインド料理店なのに、店員さんのほとんどがインド人ではないのか？」
「われわれが普通に食べているナン。しかし、インドではインド人は毎日ナンを食べないのか？」
実は、私たちが当たり前のように食べているインドカレー店のメニューや経営の裏側には、単なる食文化を超えた「複雑な大人の事情」と「日本の独自の進化」が隠されていました。
その背景にあるビザの仕組みや、日本ならではの驚きの進化を徹底解剖します。
現地取材で捉えた貴重な映像と図解を交え、知られざる「インドカレーの七不思議」を全て解き明かします。気になる核心の理由や、全貌については、ぜひこちらの動画本編でご確認ください！
皆さんは、街中で見かける「インドカレー屋」にこんな疑問を抱いたことはありませんか？
「食前にでてくる、あの謎のオレンジ色ドレッシング、一体何が入っているのか？」
「なぜインド料理店なのに、店員さんのほとんどがインド人ではないのか？」
「われわれが普通に食べているナン。しかし、インドではインド人は毎日ナンを食べないのか？」
実は、私たちが当たり前のように食べているインドカレー店のメニューや経営の裏側には、単なる食文化を超えた「複雑な大人の事情」と「日本の独自の進化」が隠されていました。
その背景にあるビザの仕組みや、日本ならではの驚きの進化を徹底解剖します。
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YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
私、鉄道ビジネスカジュアルを運営している平成鐵郎です。私の海外用チャンネルの旧「上海よもやチャンネル」ですが２０２３年４月に管理人が日本に帰任したため、中国の話題、その他海外の話題、海外旅行記や日本の不思議などをお届けします。チャンネル名も「海外ビジネスカジュアル」に2026年5月に変更いたしました。
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