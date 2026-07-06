「美男美女姉弟みたい」益若つばさ、大きくなった長男と夜ディズニーを満喫
モデルでタレントの益若つばさが5日までにInstagramを更新。長男と東京ディズニーランドを満喫するオフショットを披露した。
【別カット】益若つばさ、長男と『トイ・ストーリー５』の世界を満喫
益若が「ディズニーさんから“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー５”プライベート・イブニング・パーティーに招待していただきました！」と投稿したのは、夜の東京ディズニーランドでのオフショット。写真には、長男と一緒にパークを満喫する益若の笑顔が収められている。投稿の中で彼女は「ウッディーやバズに会えたのはもちろん、日本の声優さん達も勢揃いでトークショーが聞けて、トイストーリー大大大好きなので登場から大興奮！！それぞれのキャストさんの名台詞まで聞けて幸せ時間でした」とコメントしている。
益若と長男の姿にファンからは「並ぶともう つーちゃんの彼氏って言ってもおかしくないくらい大きくなりましたねぇ」「仲良いし美男美女姉弟みたいな親子」「かわいい 親子に見えないです!!」などの声が集まっている。
■益若つばさ（ますわか つばさ）
1985年10月13日生まれ、埼玉県出身。高校生の頃から読者モデルとして雑誌に登場し、2006年頃より雑誌『Popteen』で大ブレイク。カリスマモデルとして20代〜40代を中心に、男女問わず幅広い層から絶大な支持を得る。現在はモデルやクリエイターとして活動している。
引用：「益若つばさ」Instagram（@tsubasamasuwaka1013）
【別カット】益若つばさ、長男と『トイ・ストーリー５』の世界を満喫
益若が「ディズニーさんから“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー５”プライベート・イブニング・パーティーに招待していただきました！」と投稿したのは、夜の東京ディズニーランドでのオフショット。写真には、長男と一緒にパークを満喫する益若の笑顔が収められている。投稿の中で彼女は「ウッディーやバズに会えたのはもちろん、日本の声優さん達も勢揃いでトークショーが聞けて、トイストーリー大大大好きなので登場から大興奮！！それぞれのキャストさんの名台詞まで聞けて幸せ時間でした」とコメントしている。
■益若つばさ（ますわか つばさ）
1985年10月13日生まれ、埼玉県出身。高校生の頃から読者モデルとして雑誌に登場し、2006年頃より雑誌『Popteen』で大ブレイク。カリスマモデルとして20代〜40代を中心に、男女問わず幅広い層から絶大な支持を得る。現在はモデルやクリエイターとして活動している。
引用：「益若つばさ」Instagram（@tsubasamasuwaka1013）