市川團十郎に迫る三池崇史監督初ドキュメンタリー『襲名』9.25公開決定 本予告＆ポスター解禁
歌舞伎俳優・市川團十郎を追った、三池崇史監督初のドキュメンタリー映画『襲名』が、9月25日より劇場公開されることが決定。あわせて、市川團十郎の圧倒的な存在感を映し出した本予告と、親子の絆を感じさせるポスタービジュアルが解禁された。
【動画】市川團十郎の姿を通して「継承」と「個」の葛藤を描き出す！ 三池崇史初のドキュメンタリー映画『襲名』特報
先日、カンヌ国際映画祭で発表され大きな話題を呼んだ本作は、日本の伝統芸能である歌舞伎の名跡継承という、極めて私的でありながら公共性もあわせ持つ瞬間にカメラを向け、3年以上にわたる撮影を通して、市川團十郎の姿から「継承」と「個」の葛藤を描き出す。
本作は、歌舞伎界の名門・市川宗家における最大の節目である「襲名」の儀式を捉えた作品。十三代目市川團十郎白猿の襲名披露公演の舞台裏と、新型コロナウイルス禍による約2年半の延期を乗り越えて実現した歴史的瞬間を記録したドキュメンタリーとなっている。
また、團十郎襲名披露公演の祝幕を手がけたのは、世界のアートシーンで活躍するアーティストの村上隆。村上と團十郎の縁を結んだ三池監督が、その祝幕制作の過程にも密着し、創作の舞台裏を記録している。
今回解禁された本予告は、襲名披露記念・特別公演の演目であり、成田屋の家の芸・歌舞伎十八番の『勧進帳』を演じる市川團十郎の圧倒的な姿から始まる。市川海老蔵から十三代目市川團十郎白猿へ――。一人の父として、「團十郎」として、すべての覚悟を胸に、息子・市川新之助とともに親子同時襲名に挑む舞台裏を捉えた、迫力あふれる映像になっている。
さらに、映像の合間に差し込まれる、世界的アーティスト・村上隆が手がけた巨大な祝幕（歌舞伎十八番の全演目をモチーフに描いたもの）も必見。市川團十郎×三池崇史×村上隆という、日本が世界に誇るトップランナーたちの才能が交錯する瞬間を収めた、非常にドラマチックで見応えのある映像となっている。
あわせて解禁されたポスタービジュアルは、桜ともみじを背景に、市川團十郎・新之助親子が『襲名』というタイトルを挟んで向かい合ってたたずむデザイン。『勧進帳』の武蔵坊弁慶の衣裳をまとった父・團十郎が、『外郎売』の見得を切る息子・新之助を優しく見つめる構図からは、2人の強い絆と、真摯に歌舞伎と向き合う姿が伝わる、趣深い一枚となっている。
また、9月25日の公開に先駆け、9月4日から10日までの7日間、東京・三越劇場で特別先行上映が実施されることが決定した。9月4日には市川團十郎、市川新之助、三池崇史監督が、9月5日には市川團十郎、三池崇史監督、祝幕を手がけた村上隆が登壇し、舞台あいさつを行う予定となっている。
映画『襲名』は、9月25日より全国公開。
【動画】市川團十郎の姿を通して「継承」と「個」の葛藤を描き出す！ 三池崇史初のドキュメンタリー映画『襲名』特報
先日、カンヌ国際映画祭で発表され大きな話題を呼んだ本作は、日本の伝統芸能である歌舞伎の名跡継承という、極めて私的でありながら公共性もあわせ持つ瞬間にカメラを向け、3年以上にわたる撮影を通して、市川團十郎の姿から「継承」と「個」の葛藤を描き出す。
また、團十郎襲名披露公演の祝幕を手がけたのは、世界のアートシーンで活躍するアーティストの村上隆。村上と團十郎の縁を結んだ三池監督が、その祝幕制作の過程にも密着し、創作の舞台裏を記録している。
今回解禁された本予告は、襲名披露記念・特別公演の演目であり、成田屋の家の芸・歌舞伎十八番の『勧進帳』を演じる市川團十郎の圧倒的な姿から始まる。市川海老蔵から十三代目市川團十郎白猿へ――。一人の父として、「團十郎」として、すべての覚悟を胸に、息子・市川新之助とともに親子同時襲名に挑む舞台裏を捉えた、迫力あふれる映像になっている。
さらに、映像の合間に差し込まれる、世界的アーティスト・村上隆が手がけた巨大な祝幕（歌舞伎十八番の全演目をモチーフに描いたもの）も必見。市川團十郎×三池崇史×村上隆という、日本が世界に誇るトップランナーたちの才能が交錯する瞬間を収めた、非常にドラマチックで見応えのある映像となっている。
あわせて解禁されたポスタービジュアルは、桜ともみじを背景に、市川團十郎・新之助親子が『襲名』というタイトルを挟んで向かい合ってたたずむデザイン。『勧進帳』の武蔵坊弁慶の衣裳をまとった父・團十郎が、『外郎売』の見得を切る息子・新之助を優しく見つめる構図からは、2人の強い絆と、真摯に歌舞伎と向き合う姿が伝わる、趣深い一枚となっている。
また、9月25日の公開に先駆け、9月4日から10日までの7日間、東京・三越劇場で特別先行上映が実施されることが決定した。9月4日には市川團十郎、市川新之助、三池崇史監督が、9月5日には市川團十郎、三池崇史監督、祝幕を手がけた村上隆が登壇し、舞台あいさつを行う予定となっている。
映画『襲名』は、9月25日より全国公開。